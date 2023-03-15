rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

«Платить за брак мне»: на ПВЗ Wildberries в Ростове рассказали о причинах забастовки

15 марта 2023, 18:44
Фото: yandex.ru/maps/org
Платим за брак: сотрудник донского пункта Wildberries рассказал о причинах забастовки

На пунктах Wildberries в Ростове рассказали о причинах забастовки 15 марта

После нововведений в компании Wildberries сотрудники пунктов выдачи заказов будут вынуждены расплачиваться за бракованные товары заказчиков, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала сотрудница одного из ПВЗ маркетплейса в Ростове Мария Ильина [прим. ред.: имя изменено по просьбе респондента].

По всей России сотрудники пунктов выдачи заказов сети Wildberries объявили забастовку 15 марта. Причиной массовых недовольств стали изменения политики маркетплейса относительно правил работы с выдачей товаров. При этом пункты Wildberries в Ростове работают стабильно.

«Очень сильно поменялись правила и не в лучшую сторону для сотрудников. Теперь мы не можем так просто вернуть товар продавцу, если покупатель получил не то, что он заказал. Сначала я должна вскрыть товар под камерами, убедиться, что все соответствует деталям заказа и только потом отдать товар или отпустить покупателя на примерку», — объясняет Мария.

Согласно новым правилам, отмечает сотрудница ПВЗ, за бракованные товары вычитать деньги будут из ее зарплаты, а не из доходов продавца.

В Ростовской области в пункте выдачи прямо из посылки украли смартфоны
Узнать подробнее

«Получается, если под камерами я не найду брака, а покупатель обнаружит царапину или торчащие нитки в примерочной, то платить за брак мне, а не тому, кто торгует некачественными вещами», - возмутилась ростовчанка.

Она добавила, что новая система работы может вызвать недовольство среди заказчиков. По ее словам, в пунктах выдачи заказов станут образовываться огромные очереди.

«Вот приходит человек, у него, допустим, три заказа. Я это все минут 10 должна внимательно проверять, чтобы не лишиться премии. За это время придет еще 2-3 таких заказчика. И будет вечная очередь. Эти правила ни сотрудникам, ни покупателям не понравятся», - считает сотрудник ПВЗ.

Мария Ильина добавила, что пункты выдачи Wildberries в Ростове не закрылись на забастовку, только потому что люди боятся потерять работу.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в пунктах выдачи Wildberries в Ростовской области будут брать плату за пакеты.

 

Читайте также:
Житель Таганрога украл из пункта выдачи телефон, который сам и заказалСтартовало строительство дороги из Крыма в Ростов-на-ДонуДля электричек «Ростов — Сальск» с 20 марта введут дополнительную остановку
#Анна Ивченко#Городская среда#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Жители пожаловались на большую задержку выдачи тел в морге Ростова
Сегодня, 14:59
Ростовводоканал подтвердил обыски в доме гендиректора организации Михаила Поркшеева
Сегодня, 14:53
В Ростовской области уволился чиновник, пытавшийся оставить без земли многодетных
Сегодня, 12:21
В лесах Ростовской области развесят больше камер видеонаблюдения
Сегодня, 14:32
Топ-100 влиятельных людей Ростовской области
Сегодня, 07:31
«Давайте новую упаковку!»: что поэт Маяковский делал в Ростове в 1926 году
Сегодня, 13:16