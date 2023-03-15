Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
По всей России сотрудники пунктов выдачи заказов сети Wildberries объявили забастовку 15 марта. Причиной массовых недовольств стали изменения политики маркетплейса относительно правил работы с выдачей товаров. При этом пункты Wildberries в Ростове работают стабильно.
«Очень сильно поменялись правила и не в лучшую сторону для сотрудников. Теперь мы не можем так просто вернуть товар продавцу, если покупатель получил не то, что он заказал. Сначала я должна вскрыть товар под камерами, убедиться, что все соответствует деталям заказа и только потом отдать товар или отпустить покупателя на примерку», — объясняет Мария.
Согласно новым правилам, отмечает сотрудница ПВЗ, за бракованные товары вычитать деньги будут из ее зарплаты, а не из доходов продавца.
«Получается, если под камерами я не найду брака, а покупатель обнаружит царапину или торчащие нитки в примерочной, то платить за брак мне, а не тому, кто торгует некачественными вещами», - возмутилась ростовчанка.
Она добавила, что новая система работы может вызвать недовольство среди заказчиков. По ее словам, в пунктах выдачи заказов станут образовываться огромные очереди.
«Вот приходит человек, у него, допустим, три заказа. Я это все минут 10 должна внимательно проверять, чтобы не лишиться премии. За это время придет еще 2-3 таких заказчика. И будет вечная очередь. Эти правила ни сотрудникам, ни покупателям не понравятся», - считает сотрудник ПВЗ.
Мария Ильина добавила, что пункты выдачи Wildberries в Ростове не закрылись на забастовку, только потому что люди боятся потерять работу.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в пунктах выдачи Wildberries в Ростовской области будут брать плату за пакеты.