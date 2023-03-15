«Очень сильно поменялись правила и не в лучшую сторону для сотрудников. Теперь мы не можем так просто вернуть товар продавцу, если покупатель получил не то, что он заказал. Сначала я должна вскрыть товар под камерами, убедиться, что все соответствует деталям заказа и только потом отдать товар или отпустить покупателя на примерку», — объясняет Мария.