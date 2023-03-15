Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
31-летнего жителя Батайска подозревают в незаконной организации азартных игр. В эту деятельность он был вовлечен с декабря прошлого года по март нынешнего. Подпольное казино мужчина оборудовал в нежилом помещении города. Там регулярно проводили азартные карточные игры.
Уточняется, что разрешения на осуществление такой деятельности у мужчины не было. На месте происшествия прошли обыски, возбуждено уголовное дело.
Пока суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее в Таганроге силовики накрыли казино, замаскированное под общественный туалет.