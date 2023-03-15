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Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Полиция накрыла очередное крупное казино в Ростовской области

15 марта 2023, 16:55
Фото: pxhere.com
В Батайске полиция накрыла подпольное казино
В Батайске правоохранительные органы раскрыли подпольное казино, рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

31-летнего жителя Батайска подозревают в незаконной организации азартных игр. В эту деятельность он был вовлечен с декабря прошлого года по март нынешнего. Подпольное казино мужчина оборудовал в нежилом помещении города. Там регулярно проводили азартные карточные игры.

Уточняется, что разрешения на осуществление такой деятельности у мужчины не было. На месте происшествия прошли обыски, возбуждено уголовное дело.

Владельцев подпольных казино будут судить в Ростовской области
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Пока суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Таганроге силовики накрыли казино, замаскированное под общественный туалет.

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