31-летнего жителя Батайска подозревают в незаконной организации азартных игр. В эту деятельность он был вовлечен с декабря прошлого года по март нынешнего. Подпольное казино мужчина оборудовал в нежилом помещении города. Там регулярно проводили азартные карточные игры.