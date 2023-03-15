Пятый сезон велогонок откроется в Суворовском в апреле

Ставшие уже традиционными соревнования, пройдут на специально оборудованной трассе, которую сделал застройщик Суворовского совместно с профессионалами велоспорта. Организаторы приглашают спортсменов обоих полов в возрасте от 8 до 40+ лет. Каких-то особенных требований к участникам у организаторов нет, в наличии должны быть только исправный велосипед и защитный шлем. А для самых маленьких велогонщиков будет организовано соревнование на беговелах под руководством опытного преподавателя спортивной школы №19 Екатерины Грибиной.