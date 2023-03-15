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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Пятый сезон велогонок откроется в Суворовском в апреле

15 марта 2023, 09:21
Фото: ВКБ-Новостройки
В первое воскресенье второго месяца весны любители горного велосипеда соберутся в парке им. 70-летия Победы на весенний этап кубка Ростова в дисциплине кросс-кантри ХСО.

Ставшие уже традиционными соревнования, пройдут на специально оборудованной трассе, которую сделал застройщик Суворовского совместно с профессионалами велоспорта. Организаторы приглашают спортсменов обоих полов в возрасте от 8 до 40+ лет. Каких-то особенных требований к участникам у организаторов нет, в наличии должны быть только исправный велосипед и защитный шлем. А для самых маленьких велогонщиков будет организовано соревнование на беговелах под руководством опытного преподавателя спортивной школы №19 Екатерины Грибиной.

Открытие сезона состоится 2 апреля в парке напротив дома по адресу ул. Уланская, 5, начало в 9.30. С положением о проведении соревнований, а также формой регистрации можно ознакомиться на страничке ROSTOV MTB CUP ВЕСНА XCO ВКонтакте.

 

 

#Елена Янкевич
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