Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Власти города объявили, что в 2023 году Ростов примет участие в федеральном проекте «Чистый воздух», которая направлена на снижение количества выбросов в атмосферу при использовании личных автомобилей.
Так, по словам властей, в прошлом году в акции принимали участие более 25 городов, жители которых выбрали альтернативные виды транспорта и проехали более 869,1 тысячи «чистых» километров. В акции приняли участие 2,5 миллиона граждан из разных субъектов Российской Федерации.
В этом году ростовчанам предлагаю присоединиться к акции и использовать для передвижения по городу велосипед, самокат, ролики, скейтборд или вовсе бегать и ходить самим, фиксируя пройденные километры. Свои результаты необходимо публиковать с соцсети «ВКонтакте» под хештегом #️выбираючистыйвоздух.
На сайте акции будут транслировать счетчик километров, пройденных россиянами, а также показатели тонн невыброшенных в атмосферу загрязняющих веществ.
Итоги акции подведут 22 сентября, тогда же назовут города-победители.
Ранее в Ростове эксперт рассказал, как в городе будут решать экологические проблемы.