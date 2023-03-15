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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Ростовчанам предложили добираться на работу пешком и на велосипеде в 2023 году

15 марта 2023, 09:23
Фото: 1MI
Ростовчанам предложили добираться на работу пешком и на велосипеде в 2023 году
В Ростове жителей призвали пересесть на велосипеды и самокаты ради пользы экологии, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти города объявили, что в 2023 году Ростов примет участие в федеральном проекте «Чистый воздух», которая направлена на снижение количества выбросов в атмосферу при использовании личных автомобилей.

Так, по словам властей, в прошлом году в акции принимали участие более 25 городов, жители которых выбрали альтернативные виды транспорта и проехали более 869,1 тысячи «чистых» километров. В акции приняли участие 2,5 миллиона граждан из разных субъектов Российской Федерации.

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В этом году ростовчанам предлагаю присоединиться к акции и использовать для передвижения по городу велосипед, самокат, ролики, скейтборд или вовсе бегать и ходить самим, фиксируя пройденные километры. Свои результаты необходимо публиковать с соцсети «ВКонтакте» под хештегом #️выбираючистыйвоздух.

На сайте акции будут транслировать счетчик километров, пройденных россиянами, а также показатели тонн невыброшенных в атмосферу загрязняющих веществ.

Итоги акции подведут 22 сентября, тогда же назовут города-победители.

Ранее в Ростове эксперт рассказал, как в городе будут решать экологические проблемы.

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