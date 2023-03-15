В этом году ростовчанам предлагаю присоединиться к акции и использовать для передвижения по городу велосипед, самокат, ролики, скейтборд или вовсе бегать и ходить самим, фиксируя пройденные километры. Свои результаты необходимо публиковать с соцсети «ВКонтакте» под хештегом #️выбираючистыйвоздух.