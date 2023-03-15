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Updated Сегодня, 14:55

Ростовводоканал подтвердил обыски в доме гендиректора организации Михаила Поркшеева

15 марта 2023, 14:53
Фото: Водоканал
Руководство Ростовводоканала подтвердило информацию об обысках в доме у гендиректора предприятия Михаила Поркшеева, соответствующее сообщение разместила пресс-служба организации.

Руководство Ростовводоканала прокомментировало новости о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Поркшеева. Там подтвердили информацию об обысках в доме у гендиректора организации. Сообщается, что с обыском полицейские нагрянули и к другим экс-сотрудникам Ростовводоканала.

Поркшеева и его сообщников подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере по предварительному сговору. Следователи полагают, что подозреваемые получали вознаграждение за снижение платы за негативное воздействие на городскую среду канализации.

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Гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский выразил благодарность полицейским экономического блока. Также он рассказал, что в Ростовводоканале продолжаются служебные проверки для выявления других сотрудников, замешанных в коррупционной деятельности.

Ранее Вишневский сообщил, что в «Водоканале» планируют выбрать нового гендиректора вместо арестованного Поркшеева.

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