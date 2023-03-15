Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Руководство Ростовводоканала прокомментировало новости о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Поркшеева. Там подтвердили информацию об обысках в доме у гендиректора организации. Сообщается, что с обыском полицейские нагрянули и к другим экс-сотрудникам Ростовводоканала.
Поркшеева и его сообщников подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере по предварительному сговору. Следователи полагают, что подозреваемые получали вознаграждение за снижение платы за негативное воздействие на городскую среду канализации.
Гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский выразил благодарность полицейским экономического блока. Также он рассказал, что в Ростовводоканале продолжаются служебные проверки для выявления других сотрудников, замешанных в коррупционной деятельности.
Ранее Вишневский сообщил, что в «Водоканале» планируют выбрать нового гендиректора вместо арестованного Поркшеева.