Руководство Ростовводоканала прокомментировало новости о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Поркшеева. Там подтвердили информацию об обысках в доме у гендиректора организации. Сообщается, что с обыском полицейские нагрянули и к другим экс-сотрудникам Ростовводоканала.