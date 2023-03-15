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Рядом с Гребным каналом в Ростове появится микрорайон на 19 тысяч жителей

15 марта 2023, 17:50
Фото: 1MI

В Ростове рядом с Гребным каналом запланировали микрорайон на 19 тысяч жителей

Недалеко от Гребного канала в Ростове хотят построить новый микрорайон, сообщается на сайте администрации города.

В Ростове на пересечении улиц Левобережной и Пойменной, недалеко от Гребного канала, планируется возведение нового микрорайона. Он займет почти 97 гектаров земли. Жить там смогут порядка 19 тысяч человек.

Однако для этих целей властям придется поменять назначения ряда участков земли. Так, некоторые из них сейчас предназначены только для природно-познавательного туризма, другие — для благоустройства.

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Застроить территорию хочет ООО «Проект-21». В открытых источниках пишут, что компания зарегистрирована в Ростовской области. Основная сфера деятельности — инженерные изыскания и выполнение строительного контроля. Директором организации значится Андрей Хохлов.

Ранее главный архитектор региона рассказал о застройке левого берега Дона в Ростове.

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