Силовики или чиновники: кто правит Ростовской областью

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
При составлении топа-100 самых влиятельных ростовчан RostovGazeta проанализировала, в чьих руках сосредоточено больше власти. По нашим подсчетам, больше всего в рейтинге оказалось чиновников – 78 человек. Самые влиятельные из них: губернатор Василий Голубев, занявший 1 место и куратор главного управления генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Андрей Кикоть, который находится на 3 строчке.
Среди 100 влиятельных ростовчан всего 14 человек принадлежат к силовым структурам. Лидером «силового крыла» власти в Ростовской области стал начальник Управления ФСБ России по Ростовской области Игорь Голдобин. Он занял вторую позицию.
Несмотря на малочисленность силовиков, они набирают позиции. Для сравнения, в аналогичном рейтинге 2020 года было 65 чиновников и всего 4 силовика. В 2022 году разрыв между ними значительно уменьшился.
Предприниматели, напротив, сдают позиции. Если раньше в рейтинге влиятелььных ростовчан можно было насчитать 9 крупных бизнесменов, то в 2022 году эксперты посчитали влиятельными только шестерых. Лидером среди них стал Иван Саввиди, которому принадлежит группа «Агроком».
Подробнее о том, кто решает судьбы Ростова, читайте в материале RostovGazeta.