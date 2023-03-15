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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Силовики или чиновники: кто правит Ростовской областью

15 марта 2023, 09:56
Фото: 1MI
Силовики или чиновники: кто правит Ростовом

Издание Rostovgazeta составила список самых влиятельных персон Ростовской области

В рейтинге самых влиятельных жителей Ростовской области от RostovGazeta количество чиновников в пять раз превосходит количество силовиков.

При составлении топа-100 самых влиятельных ростовчан RostovGazeta проанализировала, в чьих руках сосредоточено больше власти. По нашим подсчетам, больше всего в рейтинге оказалось чиновников – 78 человек. Самые влиятельные из них: губернатор Василий Голубев, занявший 1 место и куратор главного управления генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Андрей Кикоть, который находится на 3 строчке.

Среди 100 влиятельных ростовчан всего 14 человек принадлежат к силовым структурам. Лидером «силового крыла» власти в Ростовской области стал начальник Управления ФСБ России по Ростовской области Игорь Голдобин. Он занял вторую позицию.

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Несмотря на малочисленность силовиков, они набирают позиции. Для сравнения, в аналогичном рейтинге 2020 года было 65 чиновников и всего 4 силовика. В 2022 году разрыв между ними значительно уменьшился.

Предприниматели, напротив, сдают позиции. Если раньше в рейтинге влиятелььных ростовчан можно было насчитать 9 крупных бизнесменов, то в 2022 году эксперты посчитали влиятельными только шестерых. Лидером среди них стал Иван Саввиди, которому принадлежит группа «Агроком».

Подробнее о том, кто решает судьбы Ростова, читайте в материале RostovGazeta.

Топ-100 влиятельных людей Ростовской области
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