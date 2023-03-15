Силовики или чиновники: кто правит Ростовской областью

При составлении топа-100 самых влиятельных ростовчан RostovGazeta проанализировала, в чьих руках сосредоточено больше власти. По нашим подсчетам, больше всего в рейтинге оказалось чиновников – 78 человек. Самые влиятельные из них: губернатор Василий Голубев, занявший 1 место и куратор главного управления генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Андрей Кикоть, который находится на 3 строчке.