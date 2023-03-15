Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Carlsberg, владеющий пивоварнями «Балтика», хочет продать бизнес в России. Говорилось, что покупателем якобы станет компания Anadolu Efes.
Однако Reuters опроверг информацию о планируемой сделке. Издание ссылается на представителя Carlsberg.
Официальных комментариев об этом не поступало, они уточняются.
До этого структура миллиардера Лисина продала акции «Таганрогского морского торгового порта». Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.