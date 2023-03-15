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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Слухи о продаже пивоваренного завода в Ростовской области не подтвердились

15 марта 2023, 13:01
Фото: Dirk Van Esbroeck/cc by sa/wikimedia.org
Слухи о продаже пивоваренного завода в Ростовской области не подтвердились
В России не планируют продавать пивоваренные заводы «Балтика», один из которых есть в Ростовской области, пишут СМИ.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Carlsberg, владеющий пивоварнями «Балтика», хочет продать бизнес в России. Говорилось, что покупателем якобы станет компания Anadolu Efes.

Однако Reuters опроверг информацию о планируемой сделке. Издание ссылается на представителя Carlsberg.

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Официальных комментариев об этом не поступало, они уточняются.

До этого структура миллиардера Лисина продала акции «Таганрогского морского торгового порта». Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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