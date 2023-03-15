Снижение уровня воды в реке Дон: ученый объяснил причины

Берега реки покрыты сельскохозяйственными угодьями, а сам Дон перекрыт плотинами, и аграрии забирают много воды для нужд сельхозпредприятий. Для решения проблемы обмеления реки, ученый рекомендует перейти на более экономное использование воды и сократить судоходство, найти другие способы перевозки грузов, а также озаботиться проверкой состояния гидротехнических сооружений, береговой линии, дождевой канализации и лесных насаждений.