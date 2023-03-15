Снижение уровня воды в реке Дон: ученый объяснил причины

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Кроме того, на состояние реки влияют также зимние температуры, которые приводят к уменьшению количества талых вод и повышению испаряемости. Об этом сообщает издание nation-news.ru.
Берега реки покрыты сельскохозяйственными угодьями, а сам Дон перекрыт плотинами, и аграрии забирают много воды для нужд сельхозпредприятий. Для решения проблемы обмеления реки, ученый рекомендует перейти на более экономное использование воды и сократить судоходство, найти другие способы перевозки грузов, а также озаботиться проверкой состояния гидротехнических сооружений, береговой линии, дождевой канализации и лесных насаждений.