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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Снижение уровня воды в реке Дон: ученый объяснил причины

Сегодня, 13:04
Уровень воды в реке Дон заметно снижается в последние годы. Директор Института наук о Земле Южного федерального университета Андрей Кузнецов утверждает, что главной, хотя и не единственной, причиной обмеления является резкое изменение климата.

Кроме того, на состояние реки влияют также зимние температуры, которые приводят к уменьшению количества талых вод и повышению испаряемости. Об этом сообщает издание nation-news.ru.

Берега реки покрыты сельскохозяйственными угодьями, а сам Дон перекрыт плотинами, и аграрии забирают много воды для нужд сельхозпредприятий. Для решения проблемы обмеления реки, ученый рекомендует перейти на более экономное использование воды и сократить судоходство, найти другие способы перевозки грузов, а также озаботиться проверкой состояния гидротехнических сооружений, береговой линии, дождевой канализации и лесных насаждений.

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