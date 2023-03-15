Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
В парк «Лога» недалеко от Каменска-Шахтинского Ростовской области привезли павлинов из ДНР. Газета «Пик» сообщает, что их подобрали в Соледаре бойцы ЧВК «Вагнер». Они связались с волонтерами, когда те в очередной раз приехали на Донбасс, и попросили найти приют для редких птиц.
Активисты сразу же связались с директором парка «Лога», тот согласился принять павлинов.
Сообщается, что птицы спокойно перенесли переезд и активно идут на контакт с людьми.
Ранее волонтеры из Гуково рассказали, как собирают средства для бойцов СВО.