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Спасенных бойцами ЧВК «Вагнер» павлинов передали в парк «Лога» в Ростовской области

15 марта 2023, 16:11
Фото: Wikipedia.org
Из Соледара в парк «Лога» в Ростовской области доставили павлинов, подобранных бойцами ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.

В парк «Лога» недалеко от Каменска-Шахтинского Ростовской области привезли павлинов из ДНР. Газета «Пик» сообщает, что их подобрали в Соледаре бойцы ЧВК «Вагнер». Они связались с волонтерами, когда те в очередной раз приехали на Донбасс, и попросили найти приют для редких птиц.

Активисты сразу же связались с директором парка «Лога», тот согласился принять павлинов.

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Сообщается, что птицы спокойно перенесли переезд и активно идут на контакт с людьми.

Ранее волонтеры из Гуково рассказали, как собирают средства для бойцов СВО.

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