В парк «Лога» недалеко от Каменска-Шахтинского Ростовской области привезли павлинов из ДНР. Газета «Пик» сообщает, что их подобрали в Соледаре бойцы ЧВК «Вагнер». Они связались с волонтерами, когда те в очередной раз приехали на Донбасс, и попросили найти приют для редких птиц.