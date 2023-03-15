Стали известны самые влиятельные люди Ростовской области

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
RostovGazeta обновила рейтинг ста влиятельных Ростовчан по итогам 2022 года. Первое место неизменно занимает губернатор Ростовской области Василий Голубев. Эксперты оценили его влиятельность на 9,82 балла.
Второе место досталось «силовику» Игорю Голдобину. Он возглавляет управления ФСБ России по Ростовской области.
Тройку лидеров завершает заместитель генпрокурора РФ, куратор главного управления генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Андрей Кикоть.
Глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко оказался четвертым по влиятельности человеком в регионе. Напомним, в рейтинге по итогам 2020 года сити-менеджер занимал седьмую позицию.
В пятерку влиятельнейших ростовчан вошел также начальник УГИБДД МВД России по Ростовской области Олег Богун.
Шестое место эксперты присудили главному донскому прокурору Роману Праскову. Очевидно, доверие он заслужил благодаря раскрытой недавно схеме взяточничества в структуре ГИБДД.
Более влиятельным, по сравнению с рейтингом 2020 года стал заместитель председателя правительства Ростовской области Игорь Гуськов. Вместо девятой строки списка, он теперь занимает седьмую.
Не изменяет традиции попадания в десятку лидеров и начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков. При этом свои позиции он все же немного «сдал». Год назад Олег Агарков занимал шестое место, в нынешнем рейтинге – восьмое.
Глава ростовского следкома Аслан Хуаде, который разбирается в ситуации со сносом более чем 200 исторических зданий в центре Ростова и от чьего решения во многом будет зависеть судьба исторического прошлого города занял 9 место.
Первую десятку рейтинга 100 самых влиятельных жителей Ростовской области замыкает первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.
Кто еще вошел в топ-100 самых влиятельных ростовчан читайте в уникальном спецпроекте RostovGazeta.