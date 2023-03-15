Стали известны самые влиятельные люди Ростовской области

Не изменяет традиции попадания в десятку лидеров и начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков. При этом свои позиции он все же немного «сдал». Год назад Олег Агарков занимал шестое место, в нынешнем рейтинге – восьмое.