Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:08
Напомним, что четырехполосная дорога пройдет от Симферополя через Джанкой до Геническа. Далее ее проложат от северного берега Азовского моря до Ростова.
Максимально разрешенная скорость составит 90 километров в час. Теперь стало известно о начале реализации проекта.
«В данный момент идут проектирование, геодезические и геологические изыскания. Вместе с этим завозят материалы и технику для строительства», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Сальдо.
Ранее губернатор Василий Голубев обещал отремонтировать ямы на дорогах в Ростовской области до 1 мая.