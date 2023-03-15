rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Стартовало строительство дороги из Крыма в Ростов-на-Дону

15 марта 2023, 08:07
Фото: 1MI
Стартовало строительство дороги из Крыма в Ростов-на-Дону
Рабочие приступили к строительству дороги «Таврида-2», которая соединит Ростов-на-Дону и Крым, рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Напомним, что четырехполосная дорога пройдет от Симферополя через Джанкой до Геническа. Далее ее проложат от северного берега Азовского моря до Ростова.

Максимально разрешенная скорость составит 90 километров в час. Теперь стало известно о начале реализации проекта.

Голубев обещал отремонтировать ямы на дорогах в Ростовской области до 1 мая
Узнать подробнее

«В данный момент идут проектирование, геодезические и геологические изыскания. Вместе с этим завозят материалы и технику для строительства», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Сальдо.

Ранее губернатор Василий Голубев обещал отремонтировать ямы на дорогах в Ростовской области до 1 мая.

Читайте также:
Голубев обещал отремонтировать ямы на дорогах в Ростовской области до 1 маяАзов получит 200 млн рублей на ремонт дорогДороги хотят отремонтировать в двух районах Ростова за 30 млн рублей
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дорога
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Ростовской области
Сегодня, 07:31
Ростовчанам рассказали, как изменились цены в регионе за год из-за санкций и СВО
Вчера, 18:43
В Ростовской области группу закладчиков приговорили к 51 году и 2 месяцам тюрьмы
Вчера, 18:01
Жители СЖМ в Ростове пожаловались на бесконечный светофор
Вчера, 15:59
Солист группы «Чайф» сравнил исторический центр Ростова с Италией и Одессой
Вчера, 15:23
Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области
Вчера, 15:13