Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
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Updated Сегодня, 15:50
Напомним, что 59-летний мужчина пропал еще 19 декабря. Все это время о его местонахождении информации не было.
Теперь стало известно о найденном теле. Что именно случилось с мужчиной, не раскрывается.
«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — прокомментировали поисковики.
Серков называл себя лидером запрещенной в России организации «Граждане СССР», которая признана экстремистской. Мужчина проходил лечение в психбольнице после нападения на главу муниципальной инспекции Волгодонска.
Ранее в Ростовской области скончался автор учебников «Русский родной язык» Андрей Нарушевич.