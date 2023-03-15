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Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Тело пропавшего активиста экстремистской организации Серкова нашли в Волгодонске

15 марта 2023, 15:47
Фото: 1MI
В Ростовской области разыскали тело Алексея Серкова, который считался пропавшим, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Напомним, что 59-летний мужчина пропал еще 19 декабря. Все это время о его местонахождении информации не было.

Теперь стало известно о найденном теле. Что именно случилось с мужчиной, не раскрывается.

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«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — прокомментировали поисковики.

Серков называл себя лидером запрещенной в России организации «Граждане СССР», которая признана экстремистской. Мужчина проходил лечение в психбольнице после нападения на главу муниципальной инспекции Волгодонска.

Ранее в Ростовской области скончался автор учебников «Русский родной язык» Андрей Нарушевич.

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