Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Происшествие случилось вечером во вторник, 14 марта. Разлива нефтепродуктов и препятствий для других судов не было.
На момент инцидента экипаж был обеспечен продовольствием. После получения информации начались работы по снятию теплохода с мели, для этого задействовали буксиры.
Утром в среду, 15 марта, стало известно, что судно с флагом Панамы самостоятельно продолжило путь. Причиной стало повышение уровня воды.
После этого теплоход направили в порт Азов.
Ранее теплоход сгорел в порту Ростова-на-Дону.