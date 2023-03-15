rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Теплоход с флагом Панамы сел на мель в Ростовской области вечером 14 марта

15 марта 2023, 05:11
Фото: 1mi
В Ростовской области сел на мель теплоход Tayga в Азовском районе, сообщили в УМЧС по региону.

Происшествие случилось вечером во вторник, 14 марта. Разлива нефтепродуктов и препятствий для других судов не было.

На момент инцидента экипаж был обеспечен продовольствием. После получения информации начались работы по снятию теплохода с мели, для этого задействовали буксиры.

Теплоход сгорел в порту Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Утром в среду, 15 марта, стало известно, что судно с флагом Панамы самостоятельно продолжило путь. Причиной стало повышение уровня воды.

После этого теплоход направили в порт Азов.

Ранее теплоход сгорел в порту Ростова-на-Дону. 

Читайте также:
Теплоход сгорел в порту Ростова-на-ДонуКапитан теплохода в Ростовской области украл 40 тонн топливаВ Таганроге установят плавучий причал для круизных теплоходов к лету 2023 года
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Теплоход
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Ростовской области
Сегодня, 07:31
Ростовчанам рассказали, как изменились цены в регионе за год из-за санкций и СВО
Вчера, 18:43
В Ростовской области группу закладчиков приговорили к 51 году и 2 месяцам тюрьмы
Вчера, 18:01
Жители СЖМ в Ростове пожаловались на бесконечный светофор
Вчера, 15:59
Солист группы «Чайф» сравнил исторический центр Ростова с Италией и Одессой
Вчера, 15:23
Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области
Вчера, 15:13