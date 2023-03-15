Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
ДТП произошло днем 15 марта на 2-й Краснодарской улице в Ростове. 56-летний водитель Toyota Auris, двигаясь от бульвара Дружбы, сбил 16-летнего подростка. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сообщается, что в ходе аварии подросток получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель сбил 13-летнего мальчика в Батайске на светофоре и скрылся.