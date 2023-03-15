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Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Toyota сбила 16-летнего школьника на переходе в Ростове на 2-Краснодарской

15 марта 2023, 18:18
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
16-летний подросток пострадал в ДТП на Западном в Ростове
16-летнего подростка госпитализировали в Ростове после ДТП с участием Toyota, сообщили в ГИБДД.
Сюжет
Дтп

ДТП произошло днем 15 марта на 2-й Краснодарской улице в Ростове. 56-летний водитель Toyota Auris, двигаясь от бульвара Дружбы, сбил 16-летнего подростка. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Сообщается, что в ходе аварии подросток получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель сбил 13-летнего мальчика в Батайске на светофоре и скрылся.

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