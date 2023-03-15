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Урбанист Зайцев заявил, что Левенцовке не нужен курсирующий по микрорайону автобус

15 марта 2023, 08:01
Фото: rostovgazeta.ru
Урбанист Зайцев заявил, что автобус, курсирующий внутри микрорайонов не нужен Ростову
На инициативу жителей Левенцовки создать автобусный маршрут внутри микрорайона ростовский блогер-урбанист ответил, что идея невыгодна

По словам Артемия Зайцева, для районов вроде Левенцовки не предусмотрено коротких подвозящих маршрутов, потому что это районы с большим пассажиропотоком, и в них выгодно пустить длинные маршруты.

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«В 2020 году мы ещё не знали, как пройдет трамвай „17а“ Но трамвай отлично вписывается в схему, если убрать некоторые автобусы», — заметил эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове на маршруте №85А на ходу загорелось колесо автобуса.

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