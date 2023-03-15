Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
По словам Артемия Зайцева, для районов вроде Левенцовки не предусмотрено коротких подвозящих маршрутов, потому что это районы с большим пассажиропотоком, и в них выгодно пустить длинные маршруты.
«В 2020 году мы ещё не знали, как пройдет трамвай „17а“ Но трамвай отлично вписывается в схему, если убрать некоторые автобусы», — заметил эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове на маршруте №85А на ходу загорелось колесо автобуса.