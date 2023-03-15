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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Увидеть качество: «Измаильский экоквартал» открывает демоэтаж для клиентов

15 марта 2023, 13:58
Фото: ГК «Альянс»
Демонстрационный этаж открывается в третьем этапе ЖК «Измаильский экоквартал». В этом пространстве менеджеры офиса продаж ГК «Альянс» будут проводить презентации для клиентов.

Это позволит наглядно оценить качество материалов, планировочные решения, степень готовности объекта, виды из окон и благоустройство придомовой территории.

На сегодняшний день здесь осталось всего 56 квартир (от 39 до 120 кв.м.). Поэтому момент выбран не случайно: чтобы будущие собственники смогли лично ознакомиться с качеством материалов, оценить особенности готовых планировочных решений, убедиться в степени готовности объекта, и, конечно же, выглянуть в окна, из которых открывается вид на рощу и благоустройство придомовой территории.

- Мы обустроили демоэтаж, чтобы нашим клиентам было понятно уже сейчас, до завершения строительства, что они покупают, - поясняет руководитель офиса продаж Татьяна Богуш. - Во время визита на наш объект клиенты смогут оценить функциональность планировок, а главное — высокое качество используемых при строительстве материалов. Запись на экскурсии открыта с сегодняшнего дня.

По своим потребительским качествам комплекс «Измаильский квартал» занимает первое место в рейтинге ЕРЗ.РФ в Ростовской области . Напомним, что эксперты оценивали ЖК на основании более чем 130 критериев - от технологий и используемых материалов до благоустройства внутренней территории. Экскурсия по демоэтажу станет еще одним доказательством честной оценки высокого качества ЖК «Измаильский экоквартал» экспертами рынка.

Жилой комплекс «Измаильский экоквартал» - высотой от 10 до 14 этажей - возводится полностью из кирпича. Во всех квартирах подключено индивидуальное отопление. Квартиры сдаются с черновой отделкой, которая включает шумоизоляцию и стяжку пола, а также теплоэффективную штукатурку холодных стен.

Записаться на просмотр планировок квартир и обзор всего комплекса можно уже сегодня. Экскурсии проводятся персонально для каждого клиента. Запись в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.

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