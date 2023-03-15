Увидеть качество: «Измаильский экоквартал» открывает демоэтаж для клиентов

На сегодняшний день здесь осталось всего 56 квартир (от 39 до 120 кв.м.). Поэтому момент выбран не случайно: чтобы будущие собственники смогли лично ознакомиться с качеством материалов, оценить особенности готовых планировочных решений, убедиться в степени готовности объекта, и, конечно же, выглянуть в окна, из которых открывается вид на рощу и благоустройство придомовой территории.