Увидеть качество: «Измаильский экоквартал» открывает демоэтаж для клиентов

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Это позволит наглядно оценить качество материалов, планировочные решения, степень готовности объекта, виды из окон и благоустройство придомовой территории.
На сегодняшний день здесь осталось всего 56 квартир (от 39 до 120 кв.м.). Поэтому момент выбран не случайно: чтобы будущие собственники смогли лично ознакомиться с качеством материалов, оценить особенности готовых планировочных решений, убедиться в степени готовности объекта, и, конечно же, выглянуть в окна, из которых открывается вид на рощу и благоустройство придомовой территории.
- Мы обустроили демоэтаж, чтобы нашим клиентам было понятно уже сейчас, до завершения строительства, что они покупают, - поясняет руководитель офиса продаж Татьяна Богуш. - Во время визита на наш объект клиенты смогут оценить функциональность планировок, а главное — высокое качество используемых при строительстве материалов. Запись на экскурсии открыта с сегодняшнего дня.
По своим потребительским качествам комплекс «Измаильский квартал» занимает первое место в рейтинге ЕРЗ.РФ в Ростовской области . Напомним, что эксперты оценивали ЖК на основании более чем 130 критериев - от технологий и используемых материалов до благоустройства внутренней территории. Экскурсия по демоэтажу станет еще одним доказательством честной оценки высокого качества ЖК «Измаильский экоквартал» экспертами рынка.
Жилой комплекс «Измаильский экоквартал» - высотой от 10 до 14 этажей - возводится полностью из кирпича. Во всех квартирах подключено индивидуальное отопление. Квартиры сдаются с черновой отделкой, которая включает шумоизоляцию и стяжку пола, а также теплоэффективную штукатурку холодных стен.
Записаться на просмотр планировок квартир и обзор всего комплекса можно уже сегодня. Экскурсии проводятся персонально для каждого клиента. Запись в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.
Реклама. ООО СЗ «Альянс»