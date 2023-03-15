Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Соответствующий приказ подписал глава Минприроды региона Михаил Фишкин. К этому моменту создали специальную группировку для ликвидации пожаров и устранения ЧС.
Всего для этой работы могут задействовать три тысячи человек, у них в распоряжении есть более тысячи единиц техники. Их рассредоточат в наиболее опасных пожароопасных местах.
Кроме того, планируется усилить действующую систему видеонаблюдения. В лесах появится еще 26 камер, которые позволят отслеживать обстановку.
«На страже пожарной безопасности будет 86 камер. Это позволит охватить наиболее крупные лесные массивы», — уточнили в правительстве.
Напомним, что в Ростовской области ликвидировали 19 ландшафтных пожаров в марте.