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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В лесах Ростовской области развесят больше камер видеонаблюдения

15 марта 2023, 14:32
Фото: donland.ru
В лесах Ростовской области станет еще больше камер видеонаблюдения

В лесах в Ростовской области с 15 марта объявили пожароопасный сезон

В Ростовской области со среды, 15 марта, объявили пожароопасный сезон в лесах, сообщили в правительстве региона.

Соответствующий приказ подписал глава Минприроды региона Михаил Фишкин. К этому моменту создали специальную группировку для ликвидации пожаров и устранения ЧС.

Всего для этой работы могут задействовать три тысячи человек, у них в распоряжении есть более тысячи единиц техники. Их рассредоточат в наиболее опасных пожароопасных местах.

В Ростовской области ликвидировали 19 ландшафтных пожаров в марте
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Кроме того, планируется усилить действующую систему видеонаблюдения. В лесах появится еще 26 камер, которые позволят отслеживать обстановку.

«На страже пожарной безопасности будет 86 камер. Это позволит охватить наиболее крупные лесные массивы», — уточнили в правительстве.

Напомним, что в Ростовской области ликвидировали 19 ландшафтных пожаров в марте.

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