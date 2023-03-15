rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

В Москве установлен новый тепловой рекорд

Сегодня, 14:50
Среда, 15 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура воздуха достигла +6,4 градуса по Цельсию.

Ранее рекорд по теплу был установлен 2 января, когда температура воздуха составляла +6,2 градуса, информирует 360tv.ru. По словам Леуса, даже древние люди делали прогнозы на позднюю весну и лето, опираясь на погоду в этот день.

Алина Котилевская, ведущий специалист центра погоды «Фобос», добавила, что в Московской области температура воздуха в этот день также будет повышаться, до +5…+10 градусов. Она также предположила, что 15 марта будет самым теплым днем в году.

Подпишитесь
Жители пожаловались на большую задержку выдачи тел в морге Ростова
Сегодня, 14:59
Ростовводоканал подтвердил обыски в доме гендиректора организации Михаила Поркшеева
Сегодня, 14:53
В Ростовской области уволился чиновник, пытавшийся оставить без земли многодетных
Сегодня, 12:21
В лесах Ростовской области развесят больше камер видеонаблюдения
Сегодня, 14:32
Топ-100 влиятельных людей Ростовской области
Сегодня, 07:31
«Давайте новую упаковку!»: что поэт Маяковский делал в Ростове в 1926 году
Сегодня, 13:16