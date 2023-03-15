В Москве установлен новый тепловой рекорд

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Ранее рекорд по теплу был установлен 2 января, когда температура воздуха составляла +6,2 градуса, информирует 360tv.ru. По словам Леуса, даже древние люди делали прогнозы на позднюю весну и лето, опираясь на погоду в этот день.
Алина Котилевская, ведущий специалист центра погоды «Фобос», добавила, что в Московской области температура воздуха в этот день также будет повышаться, до +5…+10 градусов. Она также предположила, что 15 марта будет самым теплым днем в году.