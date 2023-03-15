Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В среду, 15 марта, появилась информация о нападении на военкомат Таганрога. В здание на Александровской улице якобы вошел неизвестный мужчины и брызнул в лицо дежурному красной краской. После этого злоумышленник скрылся.
В МВД России по Ростовской области изданию 1рнд информации о нападении не подтвердили. Также, по словам полицейских, в Таганроге не проводилось учений с таким сценарием.
Официальных комментариев об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее в военкомате Ростовской области опровергли рассылку повесток в марте.