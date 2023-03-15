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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

В МВД опровергли нападение на военкомат Таганрога 15 марта

15 марта 2023, 15:41
Фото: 1MI
В МВД не подтвердили нападение на военкомат в Таганроге 15 марта
Информация о нападении на военкомат в Таганроге не нашла своего подтверждения, заявили в МВД России по Ростовской области.

В среду, 15 марта, появилась информация о нападении на военкомат Таганрога. В здание на Александровской улице якобы вошел неизвестный мужчины и брызнул в лицо дежурному красной краской. После этого злоумышленник скрылся.

В МВД России по Ростовской области изданию 1рнд информации о нападении не подтвердили. Также, по словам полицейских, в Таганроге не проводилось учений с таким сценарием.

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Официальных комментариев об инциденте пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее в военкомате Ростовской области опровергли рассылку повесток в марте.

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#Происшествия#Новости#Ростовская область#Таганрог#Виктория Прутковская
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