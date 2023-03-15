По информации «КП — Ростов-на-Дону», избившие молодого человека люди до сих пор не найдены. Администрация клуба утверждает, что потерпевший сам вел себя неадекватно и ударил двух других посетителей. Доказательства этого якобы есть на камерах видеонаблюдения. Однако предоставить их клуб согласен только по запросу полиции.