Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В Ростове родственники нашли пропавшего после драки возле ночного клуба 29-летнего мужчину. Сейчас он находится в реанимации. Молодой человек перестал выходить на связь 11 марта. Со слов таксиста, отвозившего ростовчанина, неизвестные остановили машину и попросили пассажира выйти. На улице между ними завязалась драка. Водитель авто поспешил уехать, позже нашел в салоне телефон пассажира и связался с его родственниками.
Тем временем молодого человека искала и полиция. Она выяснила, что к ночному клубу, рядом с которым была потасовка, приезжала машина скорой помощи. Обзвонив все городские больницы, родственники, наконец, нашли мужчину в реанимации.
По информации «КП — Ростов-на-Дону», избившие молодого человека люди до сих пор не найдены. Администрация клуба утверждает, что потерпевший сам вел себя неадекватно и ударил двух других посетителей. Доказательства этого якобы есть на камерах видеонаблюдения. Однако предоставить их клуб согласен только по запросу полиции.
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