Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В торжественной обстановке знамя вручил генерал-майор Геннадий Калмыков. Участниками стали личный состав воинской части и ветераны.
Геннадий Калмыков рассказал, что боевое знамя является главной воинской реликвией. Оно напоминает о героических традициях и долге защиты Отечества.
Вместе с этим военнослужащих батальона поблагодарили за достигнутые результаты.
Ранее ростовский депутат Бородай предложил называть улицы и памятники в честь бойцов СВО. Расширенный материал об этой инициативе читайте по ссылке.