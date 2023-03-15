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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Ростове-на-Дону батальон Росгвардии получил уникальное боевое знамя нового образца

15 марта 2023, 13:18
Фото: 61.rosguard.gov.ru
В Ростове-на-Дону батальон Росгвардии получил боевое знамя нового образца
В Ростове-на-Дону батальону Росгвардии вручили боевое знамя нового образца, сообщает региональное управление Росгвардии.

В торжественной обстановке знамя вручил генерал-майор Геннадий Калмыков. Участниками стали личный состав воинской части и ветераны.

Геннадий Калмыков рассказал, что боевое знамя является главной воинской реликвией. Оно напоминает о героических традициях и долге защиты Отечества.

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Вместе с этим военнослужащих батальона поблагодарили за достигнутые результаты.

Ранее ростовский депутат Бородай предложил называть улицы и памятники в честь бойцов СВО. Расширенный материал об этой инициативе читайте по ссылке.

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