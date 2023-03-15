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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

В Ростове-на-Дону и области сократилась продажа квартир в новостройках в феврале

15 марта 2023, 10:35
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону и области сократилась продажа квартир в новостройках
В Ростовской области в феврале количество сделок с недвижимостью уменьшилось почти на треть, сообщает Domostroydon.

В регионе в феврале минувшего года было зарегистрировано на 517 договоров участия в долевом строительстве больше. Похожая ситуация складывается и в Ростове. Здесь количество договоров за год снизилось на 354.

Всего в области в прошлом месяце зарегистрировали чуть более тысячи договоров долевого участия. Из них 738 с использованием ипотечных средств.

Большинство сделок с недвижимостью проходят в Ростове. На втором и третьем местах с огромным отрывом от лидера находятся Батайск и Новочеркасск.

Ранее в Ростове выставили на продажу «Дом профсоюзов» за 500 миллионов рублей.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Квартира#Илья Протвинов
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