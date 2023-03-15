Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В регионе в феврале минувшего года было зарегистрировано на 517 договоров участия в долевом строительстве больше. Похожая ситуация складывается и в Ростове. Здесь количество договоров за год снизилось на 354.
Всего в области в прошлом месяце зарегистрировали чуть более тысячи договоров долевого участия. Из них 738 с использованием ипотечных средств.
Большинство сделок с недвижимостью проходят в Ростове. На втором и третьем местах с огромным отрывом от лидера находятся Батайск и Новочеркасск.
Ранее в Ростове выставили на продажу «Дом профсоюзов» за 500 миллионов рублей.