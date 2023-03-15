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Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

В Ростовской области к концу 2023 года построят детский хирургический центр

15 марта 2023, 06:11
Фото: donland.ru
В Ростовской области к концу 2023 года построят детский хирургический центр
В Ростовской области в этом году планируется завершить строительство областного детского хирургического центра инновационных технологий, сообщил губернатор Василий Голубев.

Строительные работы проходят в рамках реализации нацпроекта. В данный момент завершается остекление и продолжается отделка помещений.

Всего на стройплощадке задействовали более 400 рабочих. К приемке новые корпуса будут готовы к концу года.

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«В это же время можно будет начать монтаж медицинского оборудования. Все работы идут по графику», — уточнил губернатор.

Он добавил, что в регионе это самый крупный строящийся соцобъект.

Ранее стало известно, что в Ростовской области откроют первое отделение по пересадке костного мозга к 2025 году

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