Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Строительные работы проходят в рамках реализации нацпроекта. В данный момент завершается остекление и продолжается отделка помещений.
Всего на стройплощадке задействовали более 400 рабочих. К приемке новые корпуса будут готовы к концу года.
«В это же время можно будет начать монтаж медицинского оборудования. Все работы идут по графику», — уточнил губернатор.
Он добавил, что в регионе это самый крупный строящийся соцобъект.
Ранее стало известно, что в Ростовской области откроют первое отделение по пересадке костного мозга к 2025 году