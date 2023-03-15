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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Ростовской области уволился чиновник, пытавшийся оставить без земли многодетных

15 марта 2023, 12:21
Фото: donland.ru
В Ростовской области уволился чиновник, пытавшийся оставить без земли многодетных
В Ростовской области уволился чиновник, который хотел отнять землю у многодетной семьи, сообщают СМИ.

Речь идет о семье из хутора Старая Станица, которая последние 20 лет пользовалась арендованной у муниципалитета землей. Договор заключили на безвозмездной основе.

1Rnd пишет, что в 2021 году глава Комитета по управлению имуществом отказал семье в продлении аренды. Все это привело к судебным тяжбам.

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«Вначале суд поддержал чиновников, но в апелляции выиграла семья. Председатель комитета получил выговор и уволился», — пишет издание.

Отмечается, что с семьей продлили договор аренды.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие
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