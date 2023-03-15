Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Речь идет о семье из хутора Старая Станица, которая последние 20 лет пользовалась арендованной у муниципалитета землей. Договор заключили на безвозмездной основе.
1Rnd пишет, что в 2021 году глава Комитета по управлению имуществом отказал семье в продлении аренды. Все это привело к судебным тяжбам.
«Вначале суд поддержал чиновников, но в апелляции выиграла семья. Председатель комитета получил выговор и уволился», — пишет издание.
Отмечается, что с семьей продлили договор аренды.
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