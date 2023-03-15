rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

У Театрального проспекта в Ростове появится квартал с 25-этажками и детским садом

15 марта 2023, 08:59
Фото: 1MI
В центре Ростова появится квартал с 25-этажными жилыми домами и детским садом
Власти утвердили проект планировки нового жилого квартала в центре Ростова, подготовленный застройщиком из Краснодара, информация появилась на портале администрации города.

Во вторник, 14 марта, администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановление об утверждении планировочной документации нового жилого квартала в границах улиц Нансена, Текучева и Театрального проспекта.

Согласно постановлению, предприниматель из Краснодара Юрий Мистергазе получил под планировку и межевание четыре участка земли, площадь которых в границах проекта планировки составляет 17,4 гектара земли. В документах указано, что в первой зоне планировки под зоны жилого назначения собираются отдать около 21,6 тысячи «квадратов» земли, при этом площадь производственной зоны составит 0,86 гектара, еще 0,15 гектара выделили под объекты общественно-делового назначения, еще 9,6 тысячи квадрате метров собираются отдать под социальную инфраструктуру.

В Ростовской области к концу 2023 года построят детский хирургический центр
Узнать подробнее
Фото: rostov-gorod.ru

Во второй зоне планируемого развития в основном хотят обустроить зоны производственного значения, коммунальной инфраструктуры и участки иного назначения.

В документах также указано, что существующее и запланированное количество парковочных мест в квартале составит от 1031 до 1071 машиномест, также в границах территории в числе планируемых сооружений указали три 25-этажных жилых дома, детский сад на максимум 90 мест, поликлинику на не менее чем 30 посещений в смену, отделение банка, магазины, спортзалы, а также учреждения допобразования и досуга.

Исполнителем проекта выступил предприниматель Юрий Мистергазе, который, согласно данным сервиса СПАРК-interfax является совладельцем трех строительных компаний ООО «СЗ Стройновыйгород», ООО «СЗЮФО Стандарт“», которые находятся в зоне высокого финансового риска, и ООО «СЗЮФО Стройгрупп„“. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

Ранее стало известно, что под жилищное строительство в Ростовской области выделили 139 участков земли.

Читайте также:
На левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс для фурВ Ростове выбрали компанию, которая построит детсад на левом берегу Дона за 460 млнСдающий дома с задержкой «Самолет» построит микрорайон на левом берегу Дона в Ростове
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Строительство#Жилье#Жилая застройка#Жилищное строительство#Застройка жилья#Жилье в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В военкомате опровергли рассылку повесток в Ростовской области
Сегодня, 12:10
В реанимации нашли ростовчанина, пропавшего без вести после драки у ночного клуба
Сегодня, 12:20
В Ростовской области уволился чиновник, пытавшийся оставить без земли многодетных
Сегодня, 12:21
Автовокзал заработает в здании старого аэропорта в Ростове-на-Дону в 2023 году
Сегодня, 11:08
В Ростове-на-Дону и области сократилась продажа квартир в новостройках в феврале
Сегодня, 10:35