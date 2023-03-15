В документах также указано, что существующее и запланированное количество парковочных мест в квартале составит от 1031 до 1071 машиномест, также в границах территории в числе планируемых сооружений указали три 25-этажных жилых дома, детский сад на максимум 90 мест, поликлинику на не менее чем 30 посещений в смену, отделение банка, магазины, спортзалы, а также учреждения допобразования и досуга.