Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Во вторник, 14 марта, администрация Ростова-на-Дону опубликовала постановление об утверждении планировочной документации нового жилого квартала в границах улиц Нансена, Текучева и Театрального проспекта.
Согласно постановлению, предприниматель из Краснодара Юрий Мистергазе получил под планировку и межевание четыре участка земли, площадь которых в границах проекта планировки составляет 17,4 гектара земли. В документах указано, что в первой зоне планировки под зоны жилого назначения собираются отдать около 21,6 тысячи «квадратов» земли, при этом площадь производственной зоны составит 0,86 гектара, еще 0,15 гектара выделили под объекты общественно-делового назначения, еще 9,6 тысячи квадрате метров собираются отдать под социальную инфраструктуру.
Во второй зоне планируемого развития в основном хотят обустроить зоны производственного значения, коммунальной инфраструктуры и участки иного назначения.
В документах также указано, что существующее и запланированное количество парковочных мест в квартале составит от 1031 до 1071 машиномест, также в границах территории в числе планируемых сооружений указали три 25-этажных жилых дома, детский сад на максимум 90 мест, поликлинику на не менее чем 30 посещений в смену, отделение банка, магазины, спортзалы, а также учреждения допобразования и досуга.
Исполнителем проекта выступил предприниматель Юрий Мистергазе, который, согласно данным сервиса СПАРК-interfax является совладельцем трех строительных компаний ООО «СЗ Стройновыйгород», ООО «СЗ „ЮФО Стандарт“», которые находятся в зоне высокого финансового риска, и ООО «СЗ „ЮФО Стройгрупп„“. Сроки реализации проекта пока неизвестны.
Ранее стало известно, что под жилищное строительство в Ростовской области выделили 139 участков земли.