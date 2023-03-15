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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В военкомате опровергли рассылку повесток в Ростовской области

15 марта 2023, 12:10
Фото: 1MI
В военкомате Ростовской области ответили по поводу раздачи повесток
Мобилизация не происходит, никаких повесток нет, сообщили корреспонденту RostovGazeta в военном комиссариате Ростовской области.

Напомним, что по информации СМИ, жители двух регионов стали получать повестки от военкоматов. Официальные лица подчеркнули, что это делается с целью актуализации данных воинского учета.

В военкомате Ростовской области эту информацию не подтвердили.

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«Это фейки какие-то. Мобилизация не происходит, никаких повесток нет», — подчеркнул сотрудник военкомата.

Тем не менее для однозначного подтверждения, собеседник посоветовал задать этот вопрос секретарю военкомата. Однако по названному номеру телефона никто не снял трубку. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, будет ли всеобщая мобилизация в Ростовской области. 

Будет ли всеобщая мобилизация в Ростовской области?
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