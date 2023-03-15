Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Температура воздуха в этот день составит 13 градусов, а скорость ветра достигнет пяти метров в секунду. Ночью похолодает до шести градусов.
В четверг температура будет находиться в районе 14 градусов, такие же условия ожидаются и в пятницу, но пройдут дожди. Дождливая погода сохранится и на выходных.
В начале следующей недели будет облачно, столбики термометров покажут 13 градусов. Осадков быть не должно.
Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупреждали о проблемах с водой из-за непогоды.