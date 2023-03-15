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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Ветреную и прохладную погоду пообещали ростовчанам днем 15 марта

15 марта 2023, 04:48
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону днем в среду, 15 марта, может усилиться ветер и будет прохладно, сообщили в Гидрометцентре.

Температура воздуха в этот день составит 13 градусов, а скорость ветра достигнет пяти метров в секунду. Ночью похолодает до шести градусов.

В четверг температура будет находиться в районе 14 градусов, такие же условия ожидаются и в пятницу, но пройдут дожди. Дождливая погода сохранится и на выходных.

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В начале следующей недели будет облачно, столбики термометров покажут 13 градусов. Осадков быть не должно.

Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупреждали о проблемах с водой из-за непогоды.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Прогноз погоды#Илья Протвинов
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