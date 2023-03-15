«Сейчас отменили ковидные ограничения. Люди стали активно перемещаться. А надо понимать, что в странах восточной Европы так называемым „антиваксерам“ принадлежит большая ниша. Эти люди не прививались годами. Поэтому заболевшего человека можно легко встретить в самолете, в поезде. Опасность он представляет только для тех, кто не вакцинирован от кори», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.