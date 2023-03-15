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Published Сегодня, 06:57

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Врач объяснил, почему корь распространяется в Ростовской области

15 марта 2023, 06:57
Фото: 1MI
Врач объяснил, почему корь распространяется в Ростовской области
Эпидемия кори в Ростовской области невозможна. Однако в регионе есть небольшой процент людей, которые могут быть подвержены заражению, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что в Ростовской области в этом году зарегистрировали три случая заражения корью. Один из пациентов — приезжий из другой страны.

«Сейчас отменили ковидные ограничения. Люди стали активно перемещаться. А надо понимать, что в странах восточной Европы так называемым „антиваксерам“ принадлежит большая ниша. Эти люди не прививались годами. Поэтому заболевшего человека можно легко встретить в самолете, в поезде. Опасность он представляет только для тех, кто не вакцинирован от кори», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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Доктора сходятся во мнении, что эпидемия кори в Ростовской области невозможна из-за обязательной вакцинации в детском возрасте. Однако медики предупреждают, что по достижению молодыми людьми 20 лет, иммунитет от кори исчезает.

«Эти люди и становятся слабым звеном, подверженным заражению. Следует понимать, что во взрослом возрасте человек тяжело переносит эту болезнь. Поэтому я рекомендую всем поголовно по достижению 20 лет сделать прививку от кори», — советует врач. 

Ранее, со ссылкой на слова врачей, RostovGazeta выясняла, какова в регионе опасность появления холеры.

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