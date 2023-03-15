Wink с телесоюзниками начинает «Операцию „Неман“»

- Книга Богомолова уникальна тем, что автор очень хорошо знает материал. Ее стиль очень необычен - это внутренние монологи героев, перемешанные с подлинными документами и свидетельствами. У меня есть секрет, как переложить этот материал на язык кино. Мы не делаем экранизацию, а снимаем по мотивам романа, используя только характеры героев. У нас будет свой сюжет, своя история, свой финал. Хотим передать атмосферу дикого напряжения в только что освобожденной Белоруссии, на территории которой собрался“замес”очень разных людей, включая дезертиров, беглых немецких солдат и националистов всех мастей, - рассказывает режиссер сериала Сергей Виноградов.