Wink с телесоюзниками начинает «Операцию „Неман“»

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Премьерный показ нашумевшего сериала по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины» состоится в Wink (цифровой видеосервис«Ростелекома»), а затем проект переместится в эфир РЕН ТВ. «Операция „Неман“» займет свое место в линейке WinkOriginals.
Ожидаемый зрителями сериал расскажет о событиях, которые происходили в августе 1944 года на территории только что освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии. В центре внимания — действия оперативно-розыскнойгруппы управления контрразведки фронта, которой поставлена задача выйти на диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Группеконтрразведчиков во главе с капитаном Алёхиным присвоено кодовое название «Неман». Разведданные, которые предстоит добыть, крайне важны для немецкого командования, ведь от них зависит, каким будет направление следующего удара советской армии. Группа Алёхинаотрабатывает одну версию за другой, но Мищенко всякий раз оказывается неуловим.
Автор идеи сериала — генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий написан группой авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова. В главных ролях заняты популярные артисты — Александр Яценко (капитан Алёхин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин) и другие.
Трейлер: https://youtu.be/ImD2g017TwA
Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/GBvPgVZMRf90Ig
- Книга Богомолова уникальна тем, что автор очень хорошо знает материал. Ее стиль очень необычен - это внутренние монологи героев, перемешанные с подлинными документами и свидетельствами. У меня есть секрет, как переложить этот материал на язык кино. Мы не делаем экранизацию, а снимаем по мотивам романа, используя только характеры героев. У нас будет свой сюжет, своя история, свой финал. Хотим передать атмосферу дикого напряжения в только что освобожденной Белоруссии, на территории которой собрался“замес”очень разных людей, включая дезертиров, беглых немецких солдат и националистов всех мастей, - рассказывает режиссер сериала Сергей Виноградов.
- Военно-историческое кино - это один из любимых жанров зрителей Wink, -продолжает директор видеосервисаWink Антон Володькин. - В сериале “Операция “Неман” есть все составляющие для зрительского успеха: мощная драматургия, динамичный сюжет, детективная интрига, впечатляющие экшн-сцены, психологически тонкая проработка характеров и прекрасный актерский ансамбль. Даже тем, кто хорошо знает роман Владимира Богомолова “Момент истины”, будет интересно посмотреть сериал, потому что это свежее и порой неожиданное прочтение. Например,на экране появятся новые любопытные персонажи, которые придали истории дополнительноеизмерение и глубину.
Сергей Маковецкий отзывается о своей роли в этом сериале так: «Моего героя в книге нет - о нем только говорят. Он появляется только в этом новом прочтении романа Богомолова. Мы его придумали, оживили. Хочется, чтобы получился неоднозначный, сложный, нелинейный характер. На что он готов ради спасения самого близкого своего человека? Хочется показать мотивы его поступков, что с ним происходит, особенно ближе к финалу, когда он осознает степень своего падения».
- «Мой» Мищенко - это враг!- говорит о своем персонаже Алексей Кравченко.- Он умеет войти в доверие, внешне доброжелателен, умен. Как часто и происходит в жизни, враги умело маскируются под друзей. Хочется, чтобы его истинная сущность стала для зрителя неожиданностью.
- Кайф актерской профессии в том, что ты постепенно проводишь “расследование” своего героя. У личности Алехина много красок. И осколок в сердце, что делает его чуть другим, необычным. Он совсем не Рэмбо. Для меня он народный герой, как Василий Тёркин, товарищ Сухов, «Маэстро» — капитан Титаренко в исполнении Леонида Быкова, герои Василия Шукшина и Василя Быкова. Это люди какого-то другого качества, в них есть особая советская харизма, настоящесть, - считает Александр Яценко.
«Роман Владимира Богомолова отличает серьезная документальная база, бережная работа с деталями, глубокое понимание исторического контекста. “Момент истины”- это прекрасная кинематографичная основа для остросюжетной военной драмы. В нашем проекте мы обострили конфликт, ускорили, спрессовали происходящие события, при этом разнообразив сюжетные повороты. Пять серий “Операции “Неман”- это азарт преследования, битва характеров и интеллектов, работа за пределами возможного -все то, что ценит и любит аудитория телеканала РЕН ТВ»,- подчеркнул генеральный продюсер сериала Владимир Тюлин.
О сериале «Операция “Неман”»
Год производства: 2023
Страна: Россия
Жанр: исторический; военная драма
Авторы сценария: Валентин Спиридонов, Роман Лебедев, Дарья Коростелева, Александр Самойлов
Режиссер: Сергей Виноградов
Оператор-постановщик: Алексей Федоров
Художник-постановщик:Мавлодод Фаросатшоев
Композитор: Владимир Сайко
Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Алексей Пиманов
Продюсеры: Андрей Тартаков, Владимир Филимонов, Анатолий Тупицын
В ролях: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Артур Харитоненко, Ольга Белинская, Александр Абрамович и другие.
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