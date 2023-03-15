«Мы ехали из Гуково. Также с нами ехала ритуальная машина. Белкин был одиноким человеком, похоронить его некому. Поэтому мы уговорили помочь водителя ритуальной машины, который, войдя в положение, согласился, буквально за копейки. Но, когда мы приехали забирать тело, нам сообщили, что нужного специалиста пока нет — она на обеде», — рассказывает Авдеева.