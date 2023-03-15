Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Житель Гуково, инвалид без ног Сергей Белкин умер в больнице Ростова. Неравнодушным людям, которые взяли на себя организацию похорон, было велено приезжать за телом 15 марта в 11.30 мск.
«Мы ехали из Гуково. Также с нами ехала ритуальная машина. Белкин был одиноким человеком, похоронить его некому. Поэтому мы уговорили помочь водителя ритуальной машины, который, войдя в положение, согласился, буквально за копейки. Но, когда мы приехали забирать тело, нам сообщили, что нужного специалиста пока нет — она на обеде», — рассказывает Авдеева.
По словам собеседницы, минут сорок пришлось ждать прихода необходимого сотрудника. Еще сорок минут заняло составление справки — результатов вскрытия. Однако и после соблюдения формальностей, жителям Гуково не спешили выдавать тело, велев ожидать до 15.00 мск.
«Мне просто стало дурно. Ладно, если бы я ждала сама. Но с нами же была ритуальная машина», — возмущается Светлана Авдеева.
В итоге тело Сергея Белкина удалось забрать в районе трех часов.
«Однако для этого я подняла на уши правоохранительные органы. Они звонили в морг, требовали выдать нам тело. Если бы они не вмешались, мы бы, наверное, ничего не добились», — возмущается многодетная мать.
Выяснить в Патологоанатомическом бюро больницы им. Семашко в Ростове, чем вызвана задержка с выдачей тела, корреспонденту RostovGazeta не удалось.
«Может вы к заведующему подойдете? Я вам не могу по телефону ничего сказать», — сообщила сотрудница морга.
На вопрос корреспондента о том, по какому номеру можно связаться с заведующим, сотрудница извинилась и повесила трубку. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как мужчину без ног вынуждали ползти в больнице Ростовской области.