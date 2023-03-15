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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Жители пожаловались на большую задержку выдачи тел в морге Ростова

15 марта 2023, 14:59
Фото: RostovGazeta
Жители Гуково пожаловались на дикую задержку выдачи тела в ростовском морге
Неравнодушные жители Гуково взяли на себя организацию похорон одинокого инвалида. Однако получить тело после вскрытия из ростовского морга им удалось только после вмешательства органов правопорядка. Об этом сообщила RostovGazeta местная горожанка Светлана Авдеева.

Житель Гуково, инвалид без ног Сергей Белкин умер в больнице Ростова. Неравнодушным людям, которые взяли на себя организацию похорон, было велено приезжать за телом 15 марта в 11.30 мск.

«Мы ехали из Гуково. Также с нами ехала ритуальная машина. Белкин был одиноким человеком, похоронить его некому. Поэтому мы уговорили помочь водителя ритуальной машины, который, войдя в положение, согласился, буквально за копейки. Но, когда мы приехали забирать тело, нам сообщили, что нужного специалиста пока нет — она на обеде», — рассказывает Авдеева.

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По словам собеседницы, минут сорок пришлось ждать прихода необходимого сотрудника. Еще сорок минут заняло составление справки — результатов вскрытия. Однако и после соблюдения формальностей, жителям Гуково не спешили выдавать тело, велев ожидать до 15.00 мск.

«Мне просто стало дурно. Ладно, если бы я ждала сама. Но с нами же была ритуальная машина», — возмущается Светлана Авдеева.

В итоге тело Сергея Белкина удалось забрать в районе трех часов. 

«Однако для этого я подняла на уши правоохранительные органы. Они звонили в морг, требовали выдать нам тело. Если бы они не вмешались, мы бы, наверное, ничего не добились», — возмущается многодетная мать.

Выяснить в Патологоанатомическом бюро больницы им. Семашко в Ростове, чем вызвана задержка с выдачей тела, корреспонденту RostovGazeta не удалось.

«Может вы к заведующему подойдете? Я вам не могу по телефону ничего сказать», — сообщила сотрудница морга.

На вопрос корреспондента о том, по какому номеру можно связаться с заведующим, сотрудница извинилась и повесила трубку. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как мужчину без ног вынуждали ползти в больнице Ростовской области. 

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