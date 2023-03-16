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Updated Сегодня, 12:32

Алексей Логвиненко прибыл на место пожара на территории ПУ ФСБ в Ростове

16 марта 2023, 10:49
Фото: ТГ канал bazabazon
Алексей Логвиненко прибыл на место пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове
Сити-менеджер Алексей Логвиненко прибыл на место пожара на территории регионального Погрануправления ФСБ на Сиверса, 20, рассказали в администрации Ростова.
Сюжет
Пожар

Пожар вспыхнул на складе Погрануправления ФСБ по региону в Ростове 16 марта. Его спровоцировал взрыв емкостей с топливом. На данный момент известно о двух пострадавших. На место происшествия выехали бригады спасателей и машины скорой помощи.

Что известно о пожаре в здании Погрануправления ФСБ РФ в Ростове-на-Дону
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Представитель администрации Ростова заявил РИА Новости, что угрозы жителям домов по соседству с пожаром нет. Тelegram-каналы ранее писали, что пожарные действуют из укрытия, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания.

На место происшествия прибыли сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко и глава областного спасательного ведомства.

Напомним, крупный пожар произошел по адресу Сиверса, 20 около 13 часов. По этому адресу находится региональное Пограничное управление ФСБ России. Площадь пожара превысила 800 квадратных метров.

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