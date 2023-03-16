Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Пожар вспыхнул на складе Погрануправления ФСБ по региону в Ростове 16 марта. Его спровоцировал взрыв емкостей с топливом. На данный момент известно о двух пострадавших. На место происшествия выехали бригады спасателей и машины скорой помощи.
Представитель администрации Ростова заявил РИА Новости, что угрозы жителям домов по соседству с пожаром нет. Тelegram-каналы ранее писали, что пожарные действуют из укрытия, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания.
На место происшествия прибыли сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко и глава областного спасательного ведомства.
Напомним, крупный пожар произошел по адресу Сиверса, 20 около 13 часов. По этому адресу находится региональное Пограничное управление ФСБ России. Площадь пожара превысила 800 квадратных метров.