Пожар вспыхнул на складе Погрануправления ФСБ по региону в Ростове 16 марта. Его спровоцировал взрыв емкостей с топливом. На данный момент известно о двух пострадавших. На место происшествия выехали бригады спасателей и машины скорой помощи.