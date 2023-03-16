Однако, как пишет «РБК Кубань», в Ростовской области прирост оказался минимальным по сравнению с другими регионами Юга России. Например, в Краснодарском крае объем просроченной задолженности достиг 51 миллиарда, что 12,3% больше, чем годом ранее.