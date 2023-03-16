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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Больше 31 млрд рублей задолжали по кредитам жители Ростовской области

16 марта 2023, 06:39
Фото: 1MI
В Ростовской области до 31,1 миллиарда рублей вырос объем просроченных долгов, рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

В Ростовской области за год увеличился объем просроченных долгов. Рост составил 7,6%. Сейчас сумма так называемых «плохих долгов» составляет 31,1 миллиарда рублей.

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Однако, как пишет «РБК Кубань», в Ростовской области прирост оказался минимальным по сравнению с другими регионами Юга России. Например, в Краснодарском крае объем просроченной задолженности достиг 51 миллиарда, что 12,3% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на 33% больше стало невыездных должников.

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#Алина Заярная#Экономика#Новости
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