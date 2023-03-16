Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
В Ростовской области за год увеличился объем просроченных долгов. Рост составил 7,6%. Сейчас сумма так называемых «плохих долгов» составляет 31,1 миллиарда рублей.
Однако, как пишет «РБК Кубань», в Ростовской области прирост оказался минимальным по сравнению с другими регионами Юга России. Например, в Краснодарском крае объем просроченной задолженности достиг 51 миллиарда, что 12,3% больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на 33% больше стало невыездных должников.