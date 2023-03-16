Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Сотрудникам привезли бронещиты и бронезащиту. Канал пишет, что они запросили спецоборудование из-за угрозы ранения осколками.
Таким образом пожарные смогут продвинуться вглубь здания. По данным канала, площадь пожара достигла 850 квадратных метров.
Возгорание началось в четверг, 16 февраля, около 12.30 мск, а перед этим местные жители слышали громкий хлопок. Но официально это не подтверждалось.
В районе пожара перекрыли движение, водителей просят объезжать по другим улицам.