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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Бронезащиту выдали пожарным для тушения здания Погрануправления ФСБ в Ростове

16 марта 2023, 11:06
Фото: ТГ канал breakingmash
Бронезащиту выдали пожарным для тушения здания Погрануправления ФСБ в Ростове
В Ростове-на-Дону для пожарных предусмотрели бронезащиту для ликвидации огня в здании Погрануправления ФСБ по региону, сообщает Telegram-канал Baza.
Сюжет
Пожар

Сотрудникам привезли бронещиты и бронезащиту. Канал пишет, что они запросили спецоборудование из-за угрозы ранения осколками.

Таким образом пожарные смогут продвинуться вглубь здания. По данным канала, площадь пожара достигла 850 квадратных метров.

Стала известна причина пожара в районе здания погранслужбы ФСБ в Ростове
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Возгорание началось в четверг, 16 февраля, около 12.30 мск,  а перед этим местные жители слышали громкий хлопок. Но официально это не подтверждалось.

В районе пожара перекрыли движение, водителей просят объезжать по другим улицам. 

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