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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Число пострадавших при пожаре в здании ПУ ФСБ могло вырасти до 4 человек

16 марта 2023, 13:33
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове назвали число пострадавших при пожаре в здании Погрануправления ФСБ
В Ростове-на-Дону пострадали четыре человека во время пожара в здании Погрануправления ФСБ РФ по региону, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что четыре человека пострадали и двое пропали без вести. Официальной информации об этом не было, она уточняется.

До этого губернатор Василий Голубев говорил об одном раненом, которого госпитализировали.

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Напомним, что возгорание началось в четверг и площадь пожара составила 800 квадратных метров. Причиной оказалось короткое замыкание электропроводки.

В данный момент район возгорания оцеплен полицейскими. Водителей просят искать объездные пути.

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