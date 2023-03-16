Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Канал пишет, что четыре человека пострадали и двое пропали без вести. Официальной информации об этом не было, она уточняется.
До этого губернатор Василий Голубев говорил об одном раненом, которого госпитализировали.
Напомним, что возгорание началось в четверг и площадь пожара составила 800 квадратных метров. Причиной оказалось короткое замыкание электропроводки.
В данный момент район возгорания оцеплен полицейскими. Водителей просят искать объездные пути.