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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Что известно о пожаре в здании Погрануправления ФСБ РФ в Ростове-на-Дону

16 марта 2023, 10:32
Фото: Telegram-канал Baza
Что известно о пожаре в здании Погрануправления ФСБ РФ в Ростове-на-Донушщ
Жители Ростова-на-Дону заявили о начавшемся пожаре в здании Погрануправления ФСБ РФ по региону. Что известно о возгорании, в материале RostovGazeta.
Сюжет
Пожар

Первые сообщения о ЧП появились от местных жителей, которые заявили о громком звуке, похожем на хлопок. В дальнейшем по соцсетям начали распространять фотографии и видео с черным дымом, поднимающимся от здания.

Одновременно с этим на улицах появились пожарные машины. Ростовчане активно обсуждают происходящее, а региональное УМЧС сообщило, что информация уточняется. 

Telegram-канал Baza пишет, что площадь пожара составила 800 квадратных метров и якобы есть пострадавшие. К месту происшествия прибыли два автомобиля скорой помощи. Здание оцеплено по периметру.

Видео: Telegram-канал Baza

О том, что говорят ростовчане по поводу возгорания, читайте по ссылке.

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