Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Первые сообщения о ЧП появились от местных жителей, которые заявили о громком звуке, похожем на хлопок. В дальнейшем по соцсетям начали распространять фотографии и видео с черным дымом, поднимающимся от здания.
Одновременно с этим на улицах появились пожарные машины. Ростовчане активно обсуждают происходящее, а региональное УМЧС сообщило, что информация уточняется.
Telegram-канал Baza пишет, что площадь пожара составила 800 квадратных метров и якобы есть пострадавшие. К месту происшествия прибыли два автомобиля скорой помощи. Здание оцеплено по периметру.