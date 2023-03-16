rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Coca-Cola удерживает лидерство среди газировок на российском рынке

Сегодня, 14:25
Бренд Coca-Cola остается лидером продаж газированных напитков в России, несмотря на объявление о приостановке производства в стране. Об этом свидетельствуют данные сервисов IT-компаний.

В первые два месяца 2023 года свыше трети покупателей выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola», который производит отечественный концерн Multon Partners.

Второе место в списке занимает Coca-Cola от покинувшей российский рынок The Coca-Cola Company. Однако, по сравнению с 2022 годом, доля продаж упала в три раза, до 14,1%, сообщает 360tv.ru.

Третьей по продажам газировкой стал бренд «Черноголовка», в то время как кола от PepsiCo заняла шестое место по популярности, с долей продаж в 3,7%.

#Экономика
Подпишитесь
В Ростове врачи БСМП борются за жизнь пострадавшего в пожаре на Сиверса
Сегодня, 11:56
Очевидцы рассказали о последствиях взрыва в здании Погрануправления ФСБ в Ростове
Сегодня, 11:39
Две стены обрушились в результате пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове
Сегодня, 11:34
Губернатор Голубев: пожар в Ростове не несет угрозы соседним домам
Сегодня, 11:33
В Ростове число жертв пожара на Сиверса выросло до трех человек
Сегодня, 14:15
В Ростове вызвали саперов к месту пожара в ПУ ФСБ на улице Сиверса
Сегодня, 13:29