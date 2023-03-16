Coca-Cola удерживает лидерство среди газировок на российском рынке

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В первые два месяца 2023 года свыше трети покупателей выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola», который производит отечественный концерн Multon Partners.
Второе место в списке занимает Coca-Cola от покинувшей российский рынок The Coca-Cola Company. Однако, по сравнению с 2022 годом, доля продаж упала в три раза, до 14,1%, сообщает 360tv.ru.
Третьей по продажам газировкой стал бренд «Черноголовка», в то время как кола от PepsiCo заняла шестое место по популярности, с долей продаж в 3,7%.