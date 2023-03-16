Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Конец недели выдастся теплым в Ростове-на-Дону. В пятницу, 17 марта, в городе температура воздуха днем поднимется до +15 градусов, а вечером — до +7. Однако в этот день вероятен дождь. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.
На выходных, 18 и 19 марта, понизится до +11 днем и +6 вечером. Небо будет затянуто тучами. Ветер усилится до шести метров в час. Также утром и вечером на дорогах возможен туман. Водителям рекомендуется соблюдать за рулем предельную осторожность и избегать рискованных маневров.
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