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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

До +15 потеплеет в Ростове к выходным

16 марта 2023, 07:01
Фото: 1MI
До +15 потеплеет в Ростове в конце недели, несмотря на дожди
Ближе к выходным в Ростове будет пасмурно и тепло, рассказали синоптики.
Сюжет
Погода

Конец недели выдастся теплым в Ростове-на-Дону. В пятницу, 17 марта, в городе температура воздуха днем поднимется до +15 градусов, а вечером — до +7. Однако в этот день вероятен дождь. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.

В Ростовской области синоптики признались, что им стало сложнее предсказывать погоду
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На выходных, 18 и 19 марта, понизится до +11 днем и +6 вечером. Небо будет затянуто тучами. Ветер усилится до шести метров в час. Также утром и вечером на дорогах возможен туман. Водителям рекомендуется соблюдать за рулем предельную осторожность и избегать рискованных маневров.

Ранее RostovGazeta выяснила, когда отключат отопление в Ростовской области.

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