Конец недели выдастся теплым в Ростове-на-Дону. В пятницу, 17 марта, в городе температура воздуха днем поднимется до +15 градусов, а вечером — до +7. Однако в этот день вероятен дождь. Скорость ветра не превысит четырех метров в секунду.