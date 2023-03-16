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Два микрорайона на 33 тысячи жителей построят на левом берегу Ростова

16 марта 2023, 07:38
Фото: donland.ru
Два микрорайона на 33 тысячи жителей построят на левом берегу Ростова
В Ростове на левом берегу хотят построить два новых микрорайона, сообщается на сайте мэрии.

Два микрорайона построят в Ростове на левом берегу. Первый появится рядом с Гребным каналом, на пересечении улиц Левобережной и Пойменной, на площади в 97 гектаров. Проживать там смогут 19 тысяч человек. Помимо домов, там планируют возвести три детсада, две школы и больницу. Однако для этого у двух участков, на которых будет идти строительство, нужно будет изменить статус зон природоохранного туризма и территорий, предназначенных для благоустройства. Возведением микрорайона займется ООО «Проект-21».

Второй микрорайон появится недалеко от памятника Тачанки, на улице Пойменной. Его площадь больше — 123 гектара. Проживать тут смогут 14,5 тысячи человек. Здесь хотят возвести дома, три детских садика, одну школу и больницу, а также культурный и торговый центр. Тут также предстоит поменять назначение нескольких участков земли. Сейчас они относятся к общественно-деловой зоне, зоне акваторий и зоне рекреационного назначения. Строительством этого микрорайона хочет заняться ООО «Самолет-Регионы».

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ООО «Проект-21» зарегистрирована в Ростове. Основным видом ее деятельность указаны инженерные изыскания и выполнение строительного контроля. ООО «Самолет-Регионы» зарегистрирована в Московской области и также занимается строительством. В открытых источниках указано, что организация является дочерней компанией застройщика ГК «Самолет».

Ранее главный архитектор региона подробно рассказал о застройке левого берега реки Дон в Ростове.

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#Алина Заярная#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
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