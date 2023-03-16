Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Два микрорайона построят в Ростове на левом берегу. Первый появится рядом с Гребным каналом, на пересечении улиц Левобережной и Пойменной, на площади в 97 гектаров. Проживать там смогут 19 тысяч человек. Помимо домов, там планируют возвести три детсада, две школы и больницу. Однако для этого у двух участков, на которых будет идти строительство, нужно будет изменить статус зон природоохранного туризма и территорий, предназначенных для благоустройства. Возведением микрорайона займется ООО «Проект-21».
Второй микрорайон появится недалеко от памятника Тачанки, на улице Пойменной. Его площадь больше — 123 гектара. Проживать тут смогут 14,5 тысячи человек. Здесь хотят возвести дома, три детских садика, одну школу и больницу, а также культурный и торговый центр. Тут также предстоит поменять назначение нескольких участков земли. Сейчас они относятся к общественно-деловой зоне, зоне акваторий и зоне рекреационного назначения. Строительством этого микрорайона хочет заняться ООО «Самолет-Регионы».
ООО «Проект-21» зарегистрирована в Ростове. Основным видом ее деятельность указаны инженерные изыскания и выполнение строительного контроля. ООО «Самолет-Регионы» зарегистрирована в Московской области и также занимается строительством. В открытых источниках указано, что организация является дочерней компанией застройщика ГК «Самолет».
Ранее главный архитектор региона подробно рассказал о застройке левого берега реки Дон в Ростове.