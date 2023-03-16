Два микрорайона построят в Ростове на левом берегу. Первый появится рядом с Гребным каналом, на пересечении улиц Левобережной и Пойменной, на площади в 97 гектаров. Проживать там смогут 19 тысяч человек. Помимо домов, там планируют возвести три детсада, две школы и больницу. Однако для этого у двух участков, на которых будет идти строительство, нужно будет изменить статус зон природоохранного туризма и территорий, предназначенных для благоустройства. Возведением микрорайона займется ООО «Проект-21».