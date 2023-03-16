Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Пожар охватил здание склада на территории Погрануправления ФСБ в Ростове на проспекте Сиверса, 20. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Искры огня попали на емкости с горюче-смазочными материалами, спровоцировав взрыв.
Сообщается, что в результате пожара обрушились две стены склада. Пожарные ликвидируют возгорание из укрытий, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания.
Жители соседних домов, а также студенты близлежащей таможенного училища эвакуированы.
Напомним, пожар на территории Погрануправления вспыхнул днем 16 марта. Сообщается о, как минимум, одном погибшем и двух пострадавших. Площадь пожара достигла 850 квадратных метров.