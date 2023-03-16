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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 12:30

Две стены обрушились в результате пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове

16 марта 2023, 11:34
Фото: ТГ канал telegarostov
Две стены обрушились в результате пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове
Две стены обрушились в здании склада на территории Погрануправления ФСБ в Ростове, пишет Telegram-канал SHOT.
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Пожар

Пожар охватил здание склада на территории Погрануправления ФСБ в Ростове на проспекте Сиверса, 20. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Искры огня попали на емкости с горюче-смазочными материалами, спровоцировав взрыв.

Сообщается, что в результате пожара обрушились две стены склада. Пожарные ликвидируют возгорание из укрытий, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания.

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Жители соседних домов, а также студенты близлежащей таможенного училища эвакуированы.

Напомним, пожар на территории Погрануправления вспыхнул днем 16 марта. Сообщается о, как минимум, одном погибшем и двух пострадавших. Площадь пожара достигла 850 квадратных метров.

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