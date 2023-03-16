Глава РЭО Буцаев: Мы внедрим на ЭТП новый модуль — страхование

По его словам, вскоре будет анонсирован новый инструмент, позволяющий получать анализ динамики цен на заданные фракции товаров и услуг, которые выставлены на площадке. Можно будет выбирать и отдельные регионы, а также делать анализ ценовой политики по конкретным координатам. К тому же пользователи смогут получать процентное соотношение товаров и услуг, которые представлены на ЭТП. Данная функция будет полезной для стратегического планирования по развитию бизнеса и торговли на площадке.