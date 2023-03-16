Глава РЭО Буцаев: Мы внедрим на ЭТП новый модуль — страхование

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в скором времени планируется внедрить на ЭТП такой модуль, как страхование, благодаря которому можно страховать сделки. Модуль существенно уменьшит риски и повысит запросы на приобретение услуг по выполнению норм по утилизации. Следует отметить, что на площадке РЭО зарегистрированы проверенные утилизаторы, которые входят в реестр РЭО. Они предоставляют услуги по выполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Эти услуги можно застраховать. Об этом пишет 360tv.ru.
Кроме того, планируется внедрить еще один модуль — анализ динамики цен. Об этом сказал руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов.
По его словам, вскоре будет анонсирован новый инструмент, позволяющий получать анализ динамики цен на заданные фракции товаров и услуг, которые выставлены на площадке. Можно будет выбирать и отдельные регионы, а также делать анализ ценовой политики по конкретным координатам. К тому же пользователи смогут получать процентное соотношение товаров и услуг, которые представлены на ЭТП. Данная функция будет полезной для стратегического планирования по развитию бизнеса и торговли на площадке.
ЭТП впервые стартовала осенью прошлого года. Она представляет вторичные ресурсы, которые можно покупать и продавать. Кроме того, на ней можно совершать сделки по переработке, приобретению, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Участниками площадки стали более 650 компаний из области обращения с ТКО. Ими были выставлены лоты на сумму 674 миллиона рублей.
Известно, что на ЭТП ранее был внедрен модуль кредитования. Первым предоставил услугу Абсолют Банк. Позже пользователи ЭТП смогут выбирать банк, с которым хотят сотрудничать, а также получать льготные ставки и другие условия кредитования.