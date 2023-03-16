Госдума поддержала донских депутатов в борьбе с «лекарственной наркоманией»

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение правил отпуска без рецепта лекарственных препаратов, вызывающих наркотическое опьянение, одобрен депутатами Госдумы РФ в первом чтении.
Как отметил в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, донские депутаты ведут борьбу с «лекарственной наркоманией» в течение многих лет.
«Мы стали инициаторами аптечных рейдов, где выяснилось, насколько порой бывает просто приобрести запрещённые к безрецептурной продаже лекарственные препараты. Обсуждали пути решения этого наболевшего вопроса на круглых столах и общественных обсуждениях, направляли обращения в федеральные органы власти и от Заксобрания, и от Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Вместе с нашими федеральными коллегами искали возможность усиления законодательного регулирования в этой сфере. И сегодня мы вышли на финишную прямую», - подчеркнул спикер донского парламента.
В случае принятия закона, фармацевтам-нарушителям грозят крупные штрафы, и дисквалификация на срок до одного года.
Согласно статистическим данным, за последние десять лет число пациентов, зависимых от лекарственных препаратов с психоактивным действием, выросло более чем втрое. При этом год от года наблюдается тенденция к ускорению роста неутешительного показателя.
«Особенно от «лекарственной наркомании» страдают подростки и молодёжь. Через очень короткое время подросток, употребляющий лекарственные вещества в немедицинских целях, переходит на более тяжелые наркотики. И обратного пути для него уже нет», - говорит сенатор от Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова, оказавшая содействие в проработке законопроекта
Лекарства, которые содержат наркотические вещества, подлежат предметно-количественному учету. По мнению законодателей, сегодня крайне важно пресекать безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, вызывающих наркотическое опьянение. Это один из действенных методов борьбы с «лекарственной наркоманией».