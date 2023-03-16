Госдума поддержала донских депутатов в борьбе с «лекарственной наркоманией»

«Мы стали инициаторами аптечных рейдов, где выяснилось, насколько порой бывает просто приобрести запрещённые к безрецептурной продаже лекарственные препараты. Обсуждали пути решения этого наболевшего вопроса на круглых столах и общественных обсуждениях, направляли обращения в федеральные органы власти и от Заксобрания, и от Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Вместе с нашими федеральными коллегами искали возможность усиления законодательного регулирования в этой сфере. И сегодня мы вышли на финишную прямую», - подчеркнул спикер донского парламента.