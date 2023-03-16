Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По его словам, возгорание началось в хозяйственных помещениях и пламя распространилось на 800 квадратных метров. Причиной он назвал замыкание электропроводки.
«Это привело к взрывам емкостей с горюче-смазочными материалами. В результате обрушились две стены», — уточнил глава региона.
Он добавил, что к ликвидации огня привлекли 63 человек, они используют 14 единиц техники. Во время пожара один человек пострадал, его госпитализировали.
Угрозы распространения огня нет, но все равно проводится эвакуация.