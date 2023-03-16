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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:56

«Электропроводка»: губернатор назвал причину пожара на Сиверса в Ростове

16 марта 2023, 11:18
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев прокомментировал пожар в здании Погрануправления ФСБ в Ростове

Губернатор Голубев назвал причину пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове

В Ростове-на-Дону один человек пострадал при пожаре в здании Погрануправления ФСБ РФ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
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Пожар

По его словам, возгорание началось в хозяйственных помещениях и пламя распространилось на 800 квадратных метров. Причиной он назвал замыкание электропроводки.

«Это привело к взрывам емкостей с горюче-смазочными материалами. В результате обрушились две стены», — уточнил глава региона.

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Он добавил, что к ликвидации огня привлекли 63 человек, они используют 14 единиц техники. Во время пожара один человек пострадал, его госпитализировали. 

Угрозы распространения огня нет, но все равно проводится эвакуация. 

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