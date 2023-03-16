Х Югорский лыжный марафон соберет более 2000 участников из 40 регионов

Больше всего участников – 1400 – приедут на состязания из ХМАО-Югры. На втором месте по количеству поданных заявок на участие оказалась Свердловская область, из которой на соревнования прибудут 255 участников, а из Тюменской области – 119 спортсменов. Кроме того, в пятерке регионов с максимальным количеством участников оказались Москва и Подмосковье, а также ЯНАО – откуда должны прибыть по 96 лыжников для выхода на старт. Далее в этом перечне с отставанием всего три человека идет Пермский край. Те сибирские регионы, которые более всего ассоциируются у россиян с лыжным спортом, – Томская, Омская и Новосибирская области – представят на марафоне 78, 34 и 36 своих участников соответственно.