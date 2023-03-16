Х Югорский лыжный марафон соберет более 2000 участников из 40 регионов

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Как сообщает muksun.fm, в этом году мероприятие станет по-настоящему масштабным: свои заявки на участие подали лыжники из Казахстана и Словакии.
На данный момент, когда до марафона осталось меньше месяца, регистрацию для участия в нем прошли 2340 человек. Из всех потенциальных участников 681 лыжник планирует преодолеть 50-километровую лыжню свободным стилем, 149 человек будут бороться за первенство на дистанции 50 км классическим стилем. Еще 757 спортсменов выбрали для себя полумарафон, а остальные попробуют свои силы на самой короткой трассе - 5 км.
Больше всего участников – 1400 – приедут на состязания из ХМАО-Югры. На втором месте по количеству поданных заявок на участие оказалась Свердловская область, из которой на соревнования прибудут 255 участников, а из Тюменской области – 119 спортсменов. Кроме того, в пятерке регионов с максимальным количеством участников оказались Москва и Подмосковье, а также ЯНАО – откуда должны прибыть по 96 лыжников для выхода на старт. Далее в этом перечне с отставанием всего три человека идет Пермский край. Те сибирские регионы, которые более всего ассоциируются у россиян с лыжным спортом, – Томская, Омская и Новосибирская области – представят на марафоне 78, 34 и 36 своих участников соответственно.
Предполагается, что за то время, которое осталось до старта мероприятия, число участников значительно увеличится. По прогнозам Виталия Мосунова, возглавляющего Западно-Сибирский филиал банка “Открытие”, в этом году в состязаниях примут участие свыше 3000 лыжников, которые прибудут со всех уголков страны и из-за границы.
Югорский лыжный марафон впервые был организован в Ханты-Мансийске в 2013 году при поддержке властей ХМАО-Югры, АУ “ЮграМегаСпорт”, Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры и банка “Открытие”. Соревнование в 2023 году будет проводиться с 7 по 8 апреля. Зарегистрироваться для участия в Югорском лыжном марафоне можно на сайте ugraloppet.ru до 6 аперля.
Официальным информационным партнером мероприятия назначен федеральный медиахолдинг 1MI.