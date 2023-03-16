Инфраструктуру в Ростове можно будет создать на льготных условиях

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
По словам директора подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александра Аксакова, предложение Института развития заключается в льготном финансировании при условии, когда подписываются долгосрочные инвестиционные соглашения (ДИС). Кроме того, застройщикам предлагают воспользоваться новыми способами обеспечения по проектам. Об этом он сообщил в ходе круглого стола в Совете Федерации, на котором рассматривалось, как реализуется проект «Инфраструктурное меню».
Аксаков сообщил, что на ИО в рамках ДИС прежде всего могут рассчитывать масштабные капиталоемкие транспортные и дорожные проекты. ДОМ.РФ уже финансировал подобные масштабные дорожные стройки. Речь идет о самом «весомом» проекте, реализованном компанией, – обходе города Тольятти с мостом через Волгу. Он будет представлять собой часть транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Построить трассу поможет ранее одобренный инфраструктурный заем в размере 24,2 миллиарда рублей.
По словам Аксакова, развивать инфраструктуру необходимо в целях экономического роста регионов. Это создает новые рабочие места, делает более доступными услуги для бизнеса и населения, позволяет наращивать темпы ввода жилья. Но в связи с имеющимися сегодня бюджетными ограничениями, большим сроком окупаемости инфраструктурных проектов возникает недофинансирование строительства объектов коммунального, дорожного, социального и иного назначения. Эта проблема решается за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Таким образом удается обеспечить серьезное рыночное финансирование, чтобы можно было реализовать комплексные инвестпроекты, выше становится уровень жизни миллионов российских семей. В связи с этим необходимо масштабировать механизм.
Аксаков выразил надежду, что ряд необходимых для этого поправок скоро поступит в Правительство РФ и будет принят.
На данный момент инфраструктурные облигации, предоставляемые Фондом ДОМ.РФ, используют 39 проектов в 20 регионах, а общая сумма займов - более 126 миллиардов рублей. Это поможет ввести в строй свыше 30 миллионов квадратных метров жилья. В новые квартиры въедут свыше 600 тысяч семей. На рассмотрении у Института развития – еще около 150 проектов.
Так, привлечение механизма ИО в Ростове-на-Дону рассматривалось для реализации комплексного проекта развития территории бывшего аэропорта, где будет построено свыше 2,1 миллиона квадратных метров жилья и около 400 тысяч «квадратов» общественно-деловой застройки. Там планируются научно-производственные, коммерческие и рекреационные объекты. При этом потребность в дополнительном финансировании проекта оценивалась более чем в 8 миллиардов рублей. С их помощью в новом районе могут быть созданы объекты инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры.
Другие значимые проекты, для которых власти Ростовской области обсуждают льготное финансирование, - это строительство обхода Аксая, 2-й этап автодороги Западная хорда. Однако пока что они находятся на стадии заявки.