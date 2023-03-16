Инфраструктуру в Ростове можно будет создать на льготных условиях

Так, привлечение механизма ИО в Ростове-на-Дону рассматривалось для реализации комплексного проекта развития территории бывшего аэропорта, где будет построено свыше 2,1 миллиона квадратных метров жилья и около 400 тысяч «квадратов» общественно-деловой застройки. Там планируются научно-производственные, коммерческие и рекреационные объекты. При этом потребность в дополнительном финансировании проекта оценивалась более чем в 8 миллиардов рублей. С их помощью в новом районе могут быть созданы объекты инженерной, транспортной, социальной и общегородской инфраструктуры.