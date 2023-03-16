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Как минимум, двое пострадали во время пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове

16 марта 2023, 10:40
Фото: 1MI
Как минимум, двое пострадали от взрыва и пожара в здании Погрануправления в Ростове

При пожаре в погрануправлении ФСБ в Ростове пострадали двое мужчин 16 марта

Двое мужчин пострадали во время пожара на складе Погрануправления ФСБ в Ростове, пишет Telegram-канал Baza.
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Пожар

Пожар произошел на территории Погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Горит склад по адресу Сиверса, 20. По предварительной информации, там взорвались емкости с топливом.

Сообщается, что рядом со входом на склад спасатели обнаружили двух мужчин. Об их состоянии пока ничего не известно. На месте происшествия уже заметили две машины скорой помощи.

Пострадавшие являются работникам склада. Сообщается, что в подвале здания могут находиться и другие люди.

Появились кадры пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону 16 марта
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Пожарные тем временем работают из укрытия и пытаются не допустить распространения огня на соседние здания. На место уже прибыла бронированная автоцистерна.

Напомним, крупный пожар произошел по адресу Сиверса, 20 около 13 часов 16 марта. По этому адресу находится региональное Пограничное управление ФСБ России. Площадь пожара превысила 800 квадратных метров.

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