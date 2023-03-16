Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Пожар произошел на территории Погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Горит склад по адресу Сиверса, 20. По предварительной информации, там взорвались емкости с топливом.
Сообщается, что рядом со входом на склад спасатели обнаружили двух мужчин. Об их состоянии пока ничего не известно. На месте происшествия уже заметили две машины скорой помощи.
Пострадавшие являются работникам склада. Сообщается, что в подвале здания могут находиться и другие люди.
Пожарные тем временем работают из укрытия и пытаются не допустить распространения огня на соседние здания. На место уже прибыла бронированная автоцистерна.
Напомним, крупный пожар произошел по адресу Сиверса, 20 около 13 часов 16 марта. По этому адресу находится региональное Пограничное управление ФСБ России. Площадь пожара превысила 800 квадратных метров.