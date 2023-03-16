Клиенты ПСБ могут дистанционно подтвердить доходы для ипотеки

ПСБ идёт в ногу со временем и смело доверяет цифровым технологиям. Так, финансовая организация запустила сервис дистанционного подтверждения доходов при оформлении онлайн-заявки на ипотеку. Заемщику будет предложено авторизоваться на портале Госуслуг. После ввода логина и пароля финансовая организация попросит согласие клиента на получение сведений о доходах, и в случае согласия эта информация предоставляется в ПСБ автоматически через цифровой профиль на Едином портале Госуслуг. Затем, получив предварительное одобрение по ипотечному кредиту, заявителю останется загрузить только скан-копию паспорта.