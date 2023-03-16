rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Клиенты ПСБ могут дистанционно подтвердить доходы для ипотеки

16 марта 2023, 07:28
Фото: ПАО «Промсвязьбанк»
Клиенты ПСБ теперь могут подтвердить доход и трудовую занятость выпиской из Пенсионного фонда России. Им предоставляется возможность избежать бумажной волокиты при подаче заявки на ипотеку в интернет-банке или мобильном приложении.

ПСБ идёт в ногу со временем и смело доверяет цифровым технологиям. Так, финансовая организация запустила сервис дистанционного подтверждения доходов при оформлении онлайн-заявки на ипотеку. Заемщику будет предложено авторизоваться на портале Госуслуг. После ввода логина и пароля финансовая организация попросит согласие клиента на получение сведений о доходах, и в случае согласия эта информация предоставляется в ПСБ автоматически через цифровой профиль на Едином портале Госуслуг. Затем, получив предварительное одобрение по ипотечному кредиту, заявителю останется загрузить только скан-копию паспорта.

Фото: ПАО «Промсвязьбанк»

По словам директора департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константина Хайсанова, в эпоху развития цифровых технологий люди все чаще используют современные и удобные приложения в обычной жизни, начиная от заказа такси до покупки товаров первой необходимости в интернет-магазинах. Такой же высокий уровень сервиса и возможности пользоваться передовыми цифровыми решениями они ожидают и при покупке жилья в ипотеку. Благодаря интеграции банковских систем ПСБ с Единым порталом Госуслуг удалось максимально упростить многоступенчатую процедуру оформления ипотечного кредита.

«Услуга дистанционного подтверждения дохода даст банку возможность в кратчайшие сроки получить актуальную и достоверную информацию из официальных источников, усилить конкурентные преимущества, а клиентам – значительно упростить процесс сбора и подачи необходимых документов и сэкономить время», – отметил Константин Хайсанов.

Реклама ПАО «Промсвязьбанк»

#Елена Янкевич
Подпишитесь
Появились кадры пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону 16 марта
Сегодня, 10:20
«Стены дрожали»: ростовчане шокированы пожаром в районе Пограничного управления ФСБ
Сегодня, 10:09
В Ростове-на-Дону назвали подробности пожара в районе Погрануправления ФСБ
Сегодня, 10:03
Пожар вспыхнул в районе здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону днем 16 марта
Сегодня, 09:47
Площадь пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове достигла 800 квадратных метров
Сегодня, 10:35
На территории Погрануправления ФСБ в Ростове загорелся склад
Сегодня, 10:29