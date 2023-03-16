Клиенты ПСБ могут дистанционно подтвердить доходы для ипотеки

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
ПСБ идёт в ногу со временем и смело доверяет цифровым технологиям. Так, финансовая организация запустила сервис дистанционного подтверждения доходов при оформлении онлайн-заявки на ипотеку. Заемщику будет предложено авторизоваться на портале Госуслуг. После ввода логина и пароля финансовая организация попросит согласие клиента на получение сведений о доходах, и в случае согласия эта информация предоставляется в ПСБ автоматически через цифровой профиль на Едином портале Госуслуг. Затем, получив предварительное одобрение по ипотечному кредиту, заявителю останется загрузить только скан-копию паспорта.
По словам директора департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константина Хайсанова, в эпоху развития цифровых технологий люди все чаще используют современные и удобные приложения в обычной жизни, начиная от заказа такси до покупки товаров первой необходимости в интернет-магазинах. Такой же высокий уровень сервиса и возможности пользоваться передовыми цифровыми решениями они ожидают и при покупке жилья в ипотеку. Благодаря интеграции банковских систем ПСБ с Единым порталом Госуслуг удалось максимально упростить многоступенчатую процедуру оформления ипотечного кредита.
«Услуга дистанционного подтверждения дохода даст банку возможность в кратчайшие сроки получить актуальную и достоверную информацию из официальных источников, усилить конкурентные преимущества, а клиентам – значительно упростить процесс сбора и подачи необходимых документов и сэкономить время», – отметил Константин Хайсанов.
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