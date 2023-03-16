Погода в Ростовской области с каждым днем становится все более теплой. На этом фоне местных жителей стал интересовать вопрос отключения отопления в многоквартирных домах. RostovGazeta выяснила, когда это произойдет и кто принимает решение о прекращении подачи тепла в батареи ростовчан.

Когда в Ростовской области стартовал отопительный сезон Кто и когда принимает решение об отключении отопления Когда окончательно потеплеет в Ростовской области