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Published Сегодня, 04:43

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Когда отключат отопление в Ростовской области

16 марта 2023, 04:43
Фото: donland.ru
Когда отключат отопление в Ростовской области
Погода в Ростовской области с каждым днем становится все более теплой. На этом фоне местных жителей стал интересовать вопрос отключения отопления в многоквартирных домах. RostovGazeta выяснила, когда это произойдет и кто принимает решение о прекращении подачи тепла в батареи ростовчан.

Когда в Ростовской области стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон в большинстве муниципалитетов Ростовской области стартовал 17 октября. На севере региона тепло стало поступать в батареи местных жителей уже 13 октября. Власти тогда напомнили, что для включения отопления необходимо, чтобы в течение пяти суток средняя температура воздуха не превышала восьми градусов Цельсия. После этого чиновники выпускают соответствующее постановление.

Тогда не обошлось без эксцессов. В Новочеркасске, например, ресурсоснабжающие компании «Сириус» и «ТОК» сорвали отопительный сезон из-за долгов за газ. В Ростове в течение пяти дней после официального начала отопительного сезона без тепла оставались 20% жилых домов.

Зато паспорт готовности к отоплению впервые за десять лет получил Таганрог. Сити-менеджер Михаил Солоницин тогда заявил, что городу удалось решить целый ряд коммунальных проблем, из-за которых он не мог получить документ о готовности к отопительному сезону.

Зато паспорт готовности к отоплению впервые за десять лет получил Таганрог.
Фото: zsro.ru
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Кто и когда принимает решение об отключении отопления

Согласно официальному постановлению правительства РФ, решение об отключении отопления принимают органы местного самоуправления. Муниципалитет на основе прогноза погоды устанавливают дату, в которую сотрудники ТЭЦ перестают подавать тепло в дома.

Для отключения отопления необходимо, чтобы в течение пяти суток средняя температура воздуха не опускалась ниже восьми градусов. Однако перед принятием решения муниципалитет все равно должен проконсультироваться с метеорологическими службами. Если после резкого потепления, в регионе прогнозируется похолодание, отопление отключать не будут.

После определения даты власти на сайтах органов местного самоуправления и в СМИ сообщают о принятом решении.

Для отключения отопления необходимо, чтобы в течение пяти суток температура воздуха не опускалась ниже восьми градусов.
Фото: 1MI
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Когда окончательно потеплеет в Ростовской области

Представитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова заявила, что наступления тепла в регионе стоит ожидать уже после 17 марта. Тогда в большинстве районов температура воздуха поднимется до +20 градусов. Однако на севере Ростовской области нулевая или даже минусовая температура продержится, как минимум, до первых чисел апреля. Также Назарова предупредила, что конец марта выдастся туманным и дождливым.

Прогнозы погоды говорят о том, что устойчивое тепло придет в Ростов-на-Дону в конце марта. С 29 марта температура воздуха не будет опускаться ниже +9 градусов. В первые дни апреля потеплеет до в среднем +12 — +15 градусов. Вероятно, именно тогда будет принято решение об отключении отопления.

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#Алина Заярная#ЖКХ#Отопление#Газ#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Новочеркасск
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