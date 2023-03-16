В воскресенье, 23 апреля, в Ростове организуют легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо». Он пройдет в пять этапов. Старт пробега намечен на 09.00 мск на Театральной площади, оттуда участники двинутся по Большой Садовой и Ворошиловскому проспекту в направлении стадиона «Ростов Арена». После этого спортсмены побегут к парку Собину и площади Гагарина. На финальном этапе им предстоит пробежать по проспекту Шолохова, чтобы снова вернуться на Театральную площадь.