rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Легкоатлетический забег «Ростовское кольцо» пройдет в Ростове 23 апреля

16 марта 2023, 08:44
Фото: rostov-gorod.ru
Легкоатлетический забег пройдет в Ростове 23 апреля
Забег «Ростовское кольцо» намечен в Ростове на 23 апреля, рассказали в администрации города.

В воскресенье, 23 апреля, в Ростове организуют легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо». Он пройдет в пять этапов. Старт пробега намечен на 09.00 мск на Театральной площади, оттуда участники двинутся по Большой Садовой и Ворошиловскому проспекту в направлении стадиона «Ростов Арена». После этого спортсмены побегут к парку Собину и площади Гагарина. На финальном этапе им предстоит пробежать по проспекту Шолохова, чтобы снова вернуться на Театральную площадь.

Жители Ростова изучают в Сети спорт, ЗОЖ и секреты красоты
Узнать подробнее

Безопасность участников акции будут обеспечивать сотрудники МВД России по Ростову-на-Дону.

Ранее в Ростове жителей призвали пересесть на велосипеды и самокаты ради пользы экологии.

Читайте также:
Ростовчанам предложили добираться на работу пешком и на велосипеде в 2023 годуЭкомобили для сбора макулатуры и пластика будут курсировать по Ростову 22 мартаЧисло любителей ЗОЖ выросло в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Общество
Подпишитесь
Появились кадры пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону 16 марта
Сегодня, 10:20
«Стены дрожали»: ростовчане шокированы пожаром в районе Пограничного управления ФСБ
Сегодня, 10:09
В Ростове-на-Дону назвали подробности пожара в районе Погрануправления ФСБ
Сегодня, 10:03
Пожар вспыхнул в районе здания Погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону днем 16 марта
Сегодня, 09:47
Площадь пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове достигла 800 квадратных метров
Сегодня, 10:35
На территории Погрануправления ФСБ в Ростове загорелся склад
Сегодня, 10:29