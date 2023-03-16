Ростовчанин Сергей Жигунов вместе с супругой Викторией Ворожбит сейчас находится на отдыхе в Крыму. Там пара познакомилась с 9-летним мальчиком и его семьей, приехавшей на полуостров из Марьинки в ДНР. Ребенок невероятно поразил артиста и его супругу. Например, школьник успел подраться с другими детьми из-за любви к творчеству Виктора Цоя. К тому же мальчик очень любит театр и имеет взрослый взгляд на жизнь.