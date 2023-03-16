Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Ростовчанин Сергей Жигунов вместе с супругой Викторией Ворожбит сейчас находится на отдыхе в Крыму. Там пара познакомилась с 9-летним мальчиком и его семьей, приехавшей на полуостров из Марьинки в ДНР. Ребенок невероятно поразил артиста и его супругу. Например, школьник успел подраться с другими детьми из-за любви к творчеству Виктора Цоя. К тому же мальчик очень любит театр и имеет взрослый взгляд на жизнь.
Именитый артист пообещал пригласить одаренного школьника на пробы в своем новом детском фильме. Также Жигунов и Ворожбит узнали, что у мальчика нет телефона. Они решили сделать ему подарок, предложив и подписчикам материально поучаствовать в покупке. Благодаря общим усилиям школьнику купили не только телефон, но и наушники.
Напомним, Сергей Жигунов никак ранее не комментировал спецоперацию. Однако известно, что он остался в России, где продолжает строить карьеру.
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